Pintor morre após sofrer descarga elétrica durante trabalho no interior da Bahia

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Um trabalhador de 24 anos morreu na quarta-feira, 17,após permanecer internado por nove dias em unidades de saúde da Bahia. Identificado como Rosevan de Jesus Santos, ele havia sofrido um acidente enquanto realizava um serviço de pintura em Mutuípe, município localizado no Vale do Jiquiriçá.

De acordo com informações de familiares, o caso ocorreu no dia 8 de junho, em um imóvel situado às margens da BR-420. Durante a execução do trabalho, Rosevan recebeu uma descarga elétrica que provocou queimaduras. Com o impacto, ele também caiu da varanda da residência onde atuava.

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Após os primeiros socorros, o pintor foi encaminhado ao Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus. Posteriormente, devido à gravidade dos ferimentos, foi transferido para o Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador, onde continuou recebendo atendimento médico.

Durante o período de internação, o quadro clínico do jovem apresentou agravamento. Segundo informações divulgadas, ele sofreu uma parada cardiorrespiratória e acabou não resistindo.

Em nota, a Polícia Civil informou que a ocorrência foi registrada pela Delegacia Territorial de Mutuípe. Um inquérito foi instaurado para apurar as circunstâncias do acidente, e os investigadores aguardam a conclusão dos laudos periciais que deverão auxiliar no esclarecimento do caso.