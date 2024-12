PM encontra corpo de homem em Dias D´Ávila

As investigções do caso estão sendo feitas pela 25ª Delegacia Territorial de Dias D'Ávila - Foto: Divulgação / PC-BA

Neste sábado, 23, um corpo de um homem foi encontrado próximo a um matagal às margens da estrada que dá acesso à Cidade Santa, em Nova Dias D'Ávila. A vítima, que estava com as mãos amarradas, apresentava sinais de violência extrema e ainda não foi identificada.

Procurada por matéria do Portal Massa!, a Polícia Civil (PC), disse que a suspeita inicial é de que o homem tenha sido assassinado a tiros e em seguida o corpo teria sido desovado no local.

Ainda de acordo com os agentes, a 36ª Companhia Independente (CIPM) foi responsável pelo isolamento da área, e, junto com a Polícia Técnica (DPT), realizou os procedimentos necessários para a remover o corpo, que foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Camaçari.

As investigações do caso para identificar a autoria e as motivações do homicídio está sendo realizada pela 25ª Delegacia Territorial de Dias D'Ávila.