PM intensifica combate à violência contra a mulher no Carnaval

Ações envolvem a conscientização de foliões e o acolhimento de vítimas - Foto: Divulgação | PMBA

O Carnaval começa nesta quinta-feira, 27, e a Polícia Militar vai reforçar o combate à violência contra a mulher através do Batalhão de Policiamento de Proteção à Mulher (BPPM). As ações envolvem a conscientização de foliões, o acolhimento de vítimas e o treinamento sobre como agir em ocorrências dessa natureza para as patrulhas que irão atuar nos circuitos.

O BPPM vai realizar visitas a postos de reuniões de tropa, alojamentos e portais de abordagens informando aos policiais sobre o procedimento em ocorrências envolvendo o público feminino. O Batalhão também disponibilizará um QR code aos militares que trarão informações imprescindíveis no atendimento a ocorrências envolvendo vítimas do gênero feminino, pessoas trans e as assistidas pela Lei Maria da Penha nos circuitos da folia.

A unidade irá trabalhar em parceria com a Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM), em tendas de acolhimento a mulheres vítimas de violência (Tendas Lilás). Além disso, serão feitas ações de conscientização de folionas, ambulantes e mulheres em situação de vulnerabilidade social e que atuam na reciclagem.