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ACIDENTE FATAL

PM morre cinco dias após explosão de botijão de gás na Bahia

Militar sofreu queimaduras de segundo e terceiro grau

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

16/03/2026 - 21:25 h

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Policial passou cinco dias internado em estado grave
Policial passou cinco dias internado em estado grave -

Após cinco dias internado em estado grave, o policial militar Moisés Ramos da Silva, de 52 anos, morreu neste domingo, 15, no Hospital Regional de Juazeiro.

Ele sofreu queimaduras de segundo e terceiro graus em grande parte do corpo, após uma explosão de botijão de gás em sua residência.

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O acidente aconteceu na tarde da última terça-feira, 10, por volta das 13h50, na Rua Osvaldo Cruz, no bairro Tancredo Neves 2 (BTN 2), em Paulo Afonso, no norte da Bahia.

Explosão de gás destruiu completamente a casa do PM
Explosão de gás destruiu completamente a casa do PM | Foto: Divulgação | Corpo de Bombeiros

Inicialmente, ele foi levado ao Hospital Regional de Paulo Afonso, onde foi intubado e ficou em coma induzido na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Devido à gravidade das lesões, ele foi transferido para o Hospital Regional de Juazeiro.

Por conta da explosão, a casa do policial ficou completamente destruída. Até o momento, não há confirmação oficial sobre o que teria causado o vazamento de gás que originou o acidente.

Em nota oficial, o 20º Batalhão de Polícia Militar lamentou profundamente a perda do militar.

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“É com imenso pesar que informamos o falecimento do AL CB PM Moisés Ramos. O Comando, Oficiais e Praças do 20º BPM se solidarizam com os familiares e amigos do militar, rogando a Deus que possa confortar seus corações neste momento de profunda dor e tristeza”, declarou a comandante Tenente-Coronel Emília Neta.

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Tags:

Bahia botijão de gás explosão Paulo Afonso policial militar

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