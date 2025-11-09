Menu
VIROU FUMAÇA

PM queima 23 mil pés de maconha na zona rural de Curaçá

Plantação foi localizada em duas ilhas na localidade de Missão Velho

Redação

Por Redação

09/11/2025 - 15:48 h
Policiais localizaram duas plantações de maconha na zona rural de Curaçá
Policiais localizaram duas plantações de maconha na zona rural de Curaçá

Duas plantações de maconha totalizando cerca de 23 mil pés da erva foram localizadas e destruídas pelos policiais da 45ª CIPM, em Curaçá. As roças foram localizadas em duas ilhas na localidade conhecida como Missão Velho, zona rural do município.

Os dois plantios foram incinerados no local e uma amostra foi recolhida para a apresentação na delegacia local, onde a ocorrência foi registrada. Nenhum suspeito foi localizado durante a operação.

x