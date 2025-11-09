PM queima 23 mil pés de maconha na zona rural de Curaçá

Policiais localizaram duas plantações de maconha na zona rural de Curaçá - Foto: Divulgação | SSP

Duas plantações de maconha totalizando cerca de 23 mil pés da erva foram localizadas e destruídas pelos policiais da 45ª CIPM, em Curaçá. As roças foram localizadas em duas ilhas na localidade conhecida como Missão Velho, zona rural do município.

Os dois plantios foram incinerados no local e uma amostra foi recolhida para a apresentação na delegacia local, onde a ocorrência foi registrada. Nenhum suspeito foi localizado durante a operação.