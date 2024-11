Polícia encontra laboratório de drogas e arsenal de guerra em Salvador

Três suspeitos foram presos no local. - Foto: Divulgação / SSP

Em uma operação de inteligência contra o tráfico de drogas, as Forças de Segurança desarticularam um laboratório de drogas no bairro de Itapuã, em Salvador, e realizaram uma apreensão significativa de armas e entorpecentes na tarde desta terça-feira, 29. Três suspeitos foram presos no local.

O laboratório, localizado em um imóvel que servia de base para uma facção criminosa, era usado para a produção e armazenamento de grandes quantidades de drogas e como ponto de distribuição de armas para outros membros da organização. Na ação, foram apreendidos dois fuzis calibre 5,56, aproximadamente 150 kg de maconha e cocaína, uma prensa hidráulica, balanças de precisão, uma máquina de contar cédulas, além de um veículo modelo Creta, que estava no imóvel.

Todo o material foi encaminhado para a Delegacia Territorial (DT) de Itapuã, onde o caso está sendo investigado, visando identificar outros envolvidos na operação da facção e interromper suas atividades na região.