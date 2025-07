Polícia Militar prende foragido da Justiça no interior da Bahia

Foragido foi encontrado durante policiamento ostensivo em rodovia - Foto: Divulgação | PM-BA

Policiais da Companhia Independente de Policiamento Rodoviário (CIPRv/Brumado) prenderam, na manhã deste sábado (28), um homem com mandado de prisão em aberto no município de Tanhaçu, no sudoeste baiano. A equipe realizava policiamento ostensivo na rodovia quando abordou um veículo considerado suspeito.

Durante a revista pessoal nos ocupantes, os militares encontraram duas porções de maconha. Ao solicitarem os documentos obrigatórios, o condutor informou que não os possuía, o que motivou uma verificação mais detalhada.

Após consultas ao sistema, os policiais constataram que o homem havia fornecido uma identidade falsa. Na checagem dos dados verdadeiros, foi identificado que ele era um foragido da Justiça do estado de Alagoas, com mandado de prisão ativo.

Além do condutor, outras três pessoas estavam no carro no momento da abordagem. Todos foram levados à Delegacia Territorial da região.

Na unidade policial, foram adotadas as medidas cabíveis pelas autoridades responsáveis. A CIPRv/Brumado segue realizando ações de fiscalização nas rodovias da região.