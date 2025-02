Polícia prende suspeitos de matar pedreiro por engano no sul da Bahia

- Foto: Divilgação

Um homem foi preso pelo Núcleo de Homicídios da Polícia Civil de Teixeira de Freitas, na segunda-feira, 27 , suspeito de participar do assassinato de Lucas de Jesus Silva, ocorrido na última sexta-feira, 24, no bairro Luís Eduardo Magalhães, naquele município. Lucas, padeiro sem antecedentes criminais, foi atacado com tiros e golpes de arma branca dentro de uma distribuidora de bebidas. Outras duas pessoas que estavam próximas foram atingidas, mas não correm risco de morte.

As investigações revelaram que Lucas foi morto por engano, já que vestia roupas parecidas com as de um homem envolvido no tráfico de drogas, que era o verdadeiro alvo do ataque. Duas facas utilizadas no crime, que ainda estavam com etiquetas do local de compra, foram cruciais para a apuração. Imagens de segurança do estabelecimento ajudaram a identificar os suspeitos comprando as facas pouco antes do crime.

Um dos envolvidos morreu no domingo, 26, durante confronto em uma operação policial em Alcobaça. Já o outro suspeito se apresentou à Polícia Civil acompanhado de um advogado na segunda-feira, 27, quando teve a prisão temporária cumprida. Os suspeitos realizaram os exames legais e estão à disposição do Poder Judiciário.