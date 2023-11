Polícia realiza operação para desarticular facção que matou PF; veja | A TARDE

As polícias Civil, Militar e Federal realizam na manhã desta quarta-feira, 29, uma megaoperação em bairros de Salvador e cidades da Região Metropolitana para cumprir 12 mandados de busca e apreensão e oito de prisão temporária contra integrantes de uma facção criminosa que participaram diretamente do ataque que resultou na morte do Polícia Federal, Lucas Caribé, no dia 15 de setembro, no bairro Valéria, em Salvador.

As investigações revelaram que a ordem para invasão em Valéria, que resultou no confronto, partiu de uma liderança da facção que está presa há mais de um ano em um presídio da Bahia. Ainda durante as investigações, ficou comprovado que o ataque aos policiais teve participação de mais de 50 criminosos fortemente armados.



Os investigados responderão pelos crimes de homicídio qualificado e organização criminosa, cujas penas somadas pode chegar a 38 anos de reclusão.

Leia Mais:

>> Veja quem são os policiais federais e civil baleados em Valéria

>> Velório do policial federal morto em operação acontece nesta sexta

>> "Não vamos recuar", promete Werner após morte de PF

Temporal - O Bbirro de Valéria teve sua origem a partir do desmatamento de três fazendas existentes na área onde hoje está localizado o bairro, pertencentes as famílias tradicionais: Schindller, Temporal e Omaque, dando origem a loteamentos e invasões. O primeiro loteamento oficial do bairro foi o do Temporal1.