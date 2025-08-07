Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SEGUNDA CAMADA

Policial Civil é suspeito de integrar quadrilha de fraudes bancárias

Fraudes cometidas contra a Caixa Econômica Federal e outras instituições bancárias

Por Redação

07/08/2025 - 7:25 h | Atualizada em 07/08/2025 - 9:55
Investigação é desdobramento da operação “Fake Front”, deflagrada em maio de 2024
Investigação é desdobramento da operação “Fake Front”, deflagrada em maio de 2024 -

Um policial civil está sendo investigado pela Polícia Federal, após suspeita de integrar uma quadrilha acusada de aplicar fraudes bancárias.

A investigação faz parte da operação 'Segunda Camada', realizada pela Polícia Federal Federal, nesta quinta-feira, 7, com o objetivo de cumprir mandatos judiciais decorrentes de investigação relativa a fraudes cometidas contra a Caixa Econômica Federal e outras instituições bancárias.

Prisões

Na ação, dois suspeitos foram presos preventivamente, e mais quatro mandatos de busca e apreensão, bloqueou contas bancárias. Um gerente de banco suspeito de envolvimento no esquema criminoso foi suspenso do cargo.

A ação é um desdobramento da operação “Fake Front”, deflagrada em maio de 2024, na qual se investigou um grupo responsável pela abertura de 21 contas bancárias em agências da Caixa Econômica Federal, em Feira de Santana e em Brasília-DF, com a utilização de documentos falsos, com o único propósito de obter recursos por meio de empréstimos fraudulentos, causando um prejuízo que ultrapassa a cifra de R$ 1 milhão para as instituições bancárias envolvidas.

Leia Também:

Vitória empata com o Cruzeiro-PB na estreia da Copa do Nordeste Sub-20
Vitória vira sobre o Mixto-MT e avança na Copa do Brasil Feminina
Bahia registra aumento de HIV no público entre 10 e 19 anos e gera alerta

Com a análise do material apreendido na primeira fase da operação, cláusulas-se uma segunda camada do crime de grupo que dava suporte nas fraudes, com a participação de um policial civil e de pessoas que atuavam cooptando gerentes de instituições bancárias para prestar assistência ao grupo, com informações sigilosas e facilitando as fraudes.

Estão sendo cumpridos quatro mandatos de busca e apreensão e dois mandatos de prisão preventiva, na cidade de Feira de Santana de Santana, além de um mandato de suspensão de exercício de função para um gerente de instituição bancária e bloqueio de valores de contas bancárias dos investigados.

Os investigados irão responder pelos crimes de associação criminosa e estelionato.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

estelionato feira de santana FRAUDES BANCÁRIAS operação Operação Segunda Camada polícia federal

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Investigação é desdobramento da operação “Fake Front”, deflagrada em maio de 2024
Play

Vídeo: "Não tenho nada a ver com isso", diz motorista acusado de crime

Investigação é desdobramento da operação “Fake Front”, deflagrada em maio de 2024
Play

Mistério: mãe, filha e vizinha desaparecem e são encontradas mortas

Investigação é desdobramento da operação “Fake Front”, deflagrada em maio de 2024
Play

Mulher sem CNH atropela grupo de pessoas, foge e é capturada na Bahia

Investigação é desdobramento da operação “Fake Front”, deflagrada em maio de 2024
Play

Empresa baiana conquista 1º lugar no Festival Élan 2025

x