Policial Civil é suspeito de integrar quadrilha de fraudes bancárias

Investigação é desdobramento da operação "Fake Front", deflagrada em maio de 2024

Um policial civil está sendo investigado pela Polícia Federal, após suspeita de integrar uma quadrilha acusada de aplicar fraudes bancárias.

A investigação faz parte da operação 'Segunda Camada', realizada pela Polícia Federal Federal, nesta quinta-feira, 7, com o objetivo de cumprir mandatos judiciais decorrentes de investigação relativa a fraudes cometidas contra a Caixa Econômica Federal e outras instituições bancárias.

Prisões

Na ação, dois suspeitos foram presos preventivamente, e mais quatro mandatos de busca e apreensão, bloqueou contas bancárias. Um gerente de banco suspeito de envolvimento no esquema criminoso foi suspenso do cargo.



A ação é um desdobramento da operação “Fake Front”, deflagrada em maio de 2024, na qual se investigou um grupo responsável pela abertura de 21 contas bancárias em agências da Caixa Econômica Federal, em Feira de Santana e em Brasília-DF, com a utilização de documentos falsos, com o único propósito de obter recursos por meio de empréstimos fraudulentos, causando um prejuízo que ultrapassa a cifra de R$ 1 milhão para as instituições bancárias envolvidas.

Com a análise do material apreendido na primeira fase da operação, cláusulas-se uma segunda camada do crime de grupo que dava suporte nas fraudes, com a participação de um policial civil e de pessoas que atuavam cooptando gerentes de instituições bancárias para prestar assistência ao grupo, com informações sigilosas e facilitando as fraudes.

Estão sendo cumpridos quatro mandatos de busca e apreensão e dois mandatos de prisão preventiva, na cidade de Feira de Santana de Santana, além de um mandato de suspensão de exercício de função para um gerente de instituição bancária e bloqueio de valores de contas bancárias dos investigados.