Policial é preso suspeito de agredir e ameaçar companheira na Bahia

Caso ocrreu em 201 - Foto: Ilustrativa/Haeckel Dias/Ascom PC-BA

Um policial militar da reserva de 50 anos foi preso na segunda-feira, 6, por suspeita de agredir e ameaçar a companheira. Segundo as investigações, o crime aconteceu na quarta-feira (1°), em Amargosa.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima, de 43 anos, foi agredida fisicamente e ameaçada de morte. O homem, que também é advogado, descumpriu uma medida protetiva de urgência e foi detido durante o cumprimento de um mandado de prisão preventiva por violência doméstica.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O homem foi surpreendido pela ordem judicial ao comparecer à delegacia de Amargosa.

Apreensão

Durante buscas no veículo dele, foram apreendidos:

uma pistola calibre 9mm;

dois carregadores;

um facão;

uma faca;

dois celulares.

Além do mandado de prisão, o advogado também foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.

Ação conjunta

A ação foi realizada pela Delegacia Territorial de Amargosa, com apoio da Coordenação de Apoio Técnico Tático à Investigação da 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Santo Antônio de Jesus).

A operação contou ainda com o suporte da 99ª CIPM/Amargosa e da OAB-BA, subseção Santo Antônio de Jesus.

O suspeito passou por exames legais e permanecerá à disposição da Justiça.