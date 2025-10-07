CRIME
Policial é preso suspeito de agredir e ameaçar companheira na Bahia
Durante buscas no veículo dele, foram apreendidos uma pistola calibre 9mm, dois carregadores, um facão, uma faca e dois celulares
Por Leilane Teixeira
Um policial militar da reserva de 50 anos foi preso na segunda-feira, 6, por suspeita de agredir e ameaçar a companheira. Segundo as investigações, o crime aconteceu na quarta-feira (1°), em Amargosa.
De acordo com a Polícia Civil, a vítima, de 43 anos, foi agredida fisicamente e ameaçada de morte. O homem, que também é advogado, descumpriu uma medida protetiva de urgência e foi detido durante o cumprimento de um mandado de prisão preventiva por violência doméstica.
O homem foi surpreendido pela ordem judicial ao comparecer à delegacia de Amargosa.
Apreensão
Durante buscas no veículo dele, foram apreendidos:
- uma pistola calibre 9mm;
- dois carregadores;
- um facão;
- uma faca;
- dois celulares.
Além do mandado de prisão, o advogado também foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.
Ação conjunta
A ação foi realizada pela Delegacia Territorial de Amargosa, com apoio da Coordenação de Apoio Técnico Tático à Investigação da 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Santo Antônio de Jesus).
A operação contou ainda com o suporte da 99ª CIPM/Amargosa e da OAB-BA, subseção Santo Antônio de Jesus.
O suspeito passou por exames legais e permanecerá à disposição da Justiça.
