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Nessas localidades, a rotatividade de inquilinos é grande, devido ao aluguel por temporada

INDÍCIOS DE FRAUDE

Por que o número de eleitores em Mata de São João supera a população real?

Ex-funcionário da prefeitura confirma esquema de transferências utilizando endereços de temporada

Nessas localidades, a rotatividade de inquilinos é grande, devido ao aluguel por temporada - Foto Divulgação/Prefeitura de Mata de São João

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Alan Rodrigues
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A conta que desafia a matemática e faz de Mata de São João um município com mais eleitores que habitantes, como denunciado porA TARDE, não tem nada de ingênua ou infantil. Com 100% de biometria, os eleitores cadastrados são 'bem grandinhos' e “optam” pelo domicílio eleitoral atraídos por vantagens inconfessáveis.

Quem sugere a existência de um esquema de atração de eleitores de outras localidades é um ex-funcionário da Prefeitura, que ocupou cargo na administração de 2005 a 2020 e viu de perto o “milagre” da multiplicação de eleitores no município.

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Sob anonimato, o ex-comissionado revela que uma “rede de pessoas”, incluindo vereadores e pré-candidatos, promovia, ou ainda promovem, a transferência dos títulos para endereços do litoral norte, como Praia do Forte e Imbassaí.

Praia do Forte, no litoral de Mata de São João, seria uma das localidades usadas para transferências de domicílio eleitoral.
Praia do Forte, no litoral de Mata de São João, seria uma das localidades usadas para transferências de domicílio eleitoral. | Foto: Divulgação

O motivo é evidente. Nessas localidades, a rotatividade de inquilinos é grande, devido ao aluguel por temporada.

Não é difícil conseguir um comprovante de endereço. Impossível seria colocar todos os eleitores com título transferido nos endereços informados à Justiça Eleitoral.

Fora da curva

A fonte ouvida por A TARDE acrescenta que cada eleitor “atraído” para o município, em geral, vem acompanhado da família, acrescentando mais títulos ao cadastro eleitoral. O objetivo, claro, seria “insuflar”, nas palavras do ex-servidor, a votação dos candidatos envolvidos.

Eles são organizados, fazem pesquisas e buscam tirar a diferença de votos desfavorável com essas transferências

Para se ter uma ideia, A TARDE fez um levantamento da proporção entre eleitores e população em algumas cidades da Bahia, como Alagoinhas, Camaçari, Dias d´Ávila e Ilhéus, que têm em comum grandes empreendimentos e atraem mão de obra de outras cidades e estados, bem como são destinos turísticos consolidados.

Em média, o número de eleitores fica entre 65% e 70% da população, considerando o mesmo ano-base. Em Mata de São João, esse número ultrapassa os 100%, com 42.622 eleitores para 42.566 habitantes, segundo dados do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Domicílio afetivo

Procurada pela reportagem, a assessoria do TRE informou que “é preciso levar em consideração o crescimento das chamadas zonas urbanas, municípios vizinhos e os cidadãos com possibilidades de se deslocarem pelas cidades e trabalhar em lugares diferentes de onde nasceram ou viveram”.

A nota enviada pelo tribunal diz ainda que “há também uma prevalência de pessoas que mantêm o domicílio eleitoral, mas vão viver em outros municípios. Isso costuma ocorrer também quando se tem grandes cidades próximas”.

A assessoria do TRE acrescenta que “o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) adota o critério do domicílio eleitoral afetivo, permitindo que pessoas possam ser eleitoras de municípios distintos de onde residem, desde que demonstrem um vínculo com o local onde pretendem votar”.

Leia Também:

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Essa não é a primeira vez que a proporção de eleitores em relação à população chama a atenção. A Bahia, aliás, ostenta o nada honroso título de campeã em número de títulos cancelados (677 mil) na correição eleitoral realizada em 2007.

Na ocasião, 36 municípios tinham número de eleitores correspondente a mais de 80% da população da época, sendo 2 municípios com mais de 100%.

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Tags:

brasil eleitores fraude eleitoral Mata de São João TSE

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