Porto de Salvador reforça segurança com emissão do Auto de Vistoria - Foto: Divulgação

Pela primeira vez, o Porto de Salvador, administrado pela Autoridade Portuária da Bahia - CODEBA, obteve a emissão do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), atendendo a uma exigência dos órgãos públicos e de controle para garantir a segurança e a eficiência das operações portuárias.

O AVCB, emitido na segunda-feira, 31, é um documento concedido pelo Corpo de Bombeiros Militar da Bahia que atesta a conformidade das instalações prediais quanto à prevenção e proteção contra incêndios e pânico.

A atual gestão da CODEBA realizou diversas intervenções para adequar o porto aos padrões normativos exigidos pelo Corpo de Bombeiros, como instalação de sinalização de emergência, aquisição de novos extintores, ampliação e capacitação da Brigada de Emergência, compra de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e fornecimento de um caminhão de combate a incêndios 24 horas por dia, operado exclusivamente por bombeiros civis contratados e brigadistas da CODEBA. Essa estrutura foi essencial para a obtenção da certificação.

A Companhia segue investindo em melhorias, incluindo a instalação de sistemas de hidrantes e alarmes de emergência no Porto de Salvador. O Porto de Aratu já possui a licença e o de Ilhéus está em tratativas para emissão.

“O AVCB atesta que existem condições de segurança para a vida das pessoas e para a preservação do patrimônio nas instalações físicas do porto. Além disso, confirma que a Autoridade Portuária da Bahia conta com brigadistas preparados para atendimento a emergências”, explicou o técnico de Segurança do Porto de Salvador, Lucas Tinti.