Líder de facção é transferido para presídio de segurança máxima após megaoperação

A Operação Colmeia foi deflagrada nesta sexta-feira, 4, pela Polícia Civil através da Delegacia Territorial de Belmonte, da Diretoria Regional de Polícia do Interior (Dirpin Sudoeste/Sul) e da 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Eunápolis). A operação tem por objetivo combater uma organização criminosa que atuava na lavagem de dinheiro e no tráfico de drogas.

Um dos principais líderes da facção foi transferido do Conjunto Penal de Teixeira de Freitas para uma unidade de segurança máxima em Serrinha em ação integrada com o Ministério Público do Estado da Bahia, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais Sul (Gaeco/Sul) e do Grupo de Atuação Especial de Execução Penal (Gaep).

Doze mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Belmonte e seis buscas foram realizadas em celas do Conjunto Penal de Teixeira. A Justiça também autorizou o bloqueio de 34 contas bancárias de dez investigados. As equipes policiais apreenderam drogas e celulares nos presídios, e os conteúdos armazenados nos aparelhos serão acessados para aprofundamento das investigações. Quatro pessoas foram conduzidas à delegacia para prestarem esclarecimentos.

A Polícia Civil e o Ministério Público seguem com as investigações para desarticular totalmente o esquema criminoso e impedir sua continuidade.

