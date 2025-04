Segurança acusado de matar cliente na Caixa Econômica alega legítima defesa

A vítima chegou a ser socorrida para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito - Foto: Reprodução Google Maps

O segurança acusado de atirar e matar um cliente dentro de uma agência bancária da Caixa Econômica Federal em Dias d'Ávila, Região Metropolitana de Salvador, afirmou que foi "agredido" e alegou "legítima defesa", segundo apuração feita pelo Portal A TARDE.

O segurança, identificado como Joanderson de Souza Santana, de 35 anos, disse em depoimento prestado que agiu apenas para "se defender", pois a vítima teria partido para cima dele. "Ele afirmou o tempo todo que Sidnei de Souza, a vítima, o agrediu e tentou tomar sua arma. E que, por isso, precisou agir em legítima defesa", declarou uma fonte policial que preferiu não se identificar.

Ainda de acordo com a fonte, "apesar de Joanderson alegar legítima defesa, o delegado entendeu que houve excesso na ação do agente de segurança e deflagrou a prisão em flagrante". A previsão é que o segurança passe pela audiência de custódia nesta sexta-feira, 4.

Morte do cliente

O cliente da agência bancária, Sidnei de Souza Azevedo, de 43, morreu após ser baleado pelo segurança. Segundo informações de pessoas que estavam no momento do ocorrido, a vítima discutiu com o gerente da agência bancária. O gerente teria acionado o segurança para defendê-lo. Durante a ação, Sidnei teria agredido o segurança, que reagiu atirando contra ele.

A vítima chegou a ser socorrida para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. Ainda não há informações de quando será o sepultamento.

Segundo a Polícia Civil, equipes seguem com diligências e oitivas para esclarecer todas as circunstâncias e os detalhes do fato.

Procurada pelo Portal A TARDE, a assessoria da Caixa Econômica informou seguir apurando o caso e que, em breve, irá se posicionar.



Em nota, a Caixa Econômica Federal informou que lamenta profundamente o ocorrido na Agência Dias D´Ávila (BA) e presta solidariedade à família.

Ainda segundo a instituição, uma equipe da unidade acionou prontamente o SAMU para prestação de socorro ao cliente e o banco está cooperando integralmente com as autoridades policiais, com as quais vai compartilhar mais informações.