Veja momento em que segurança atira contra cliente em agência bancária

Sidnei de Souza Azevedo, de 43 anos, foi atingido na perna

Após uma confusão dentro de uma agência da Caixa Econômica Federal em Dias d’Ávila, Região Metropolitana de Salvador, na quinta-feira, 3, um cliente acabou sendo atingido por um disparo de arma de fogo feito pelo segurança do estabelecimento.

O A TARDE teve acesso às imagens das câmeras de segurança da agência onde mostra o cliente exaltado e discutindo. O segurança, identificado como Jeanderson de Souza Santana, tenta amenizar a situação, mas o rapaz desfere um soco no rosto. Nesse momento, o agente de segurança saca a arma e faz o disparo para conter a agressão.

Sidnei de Souza Azevedo, de 43 anos foi atingido na perna, chegou a ser socorrido para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a Polícia Civil, o segurança envolvido, de 35 anos, foi preso em flagrante. Ainda de acordo com a Polícia Civil, a equipes segue com diligências e oitivas para esclarecer todas as circunstâncias e os detalhes do fato.

Procurada pelo Portal A TARDE, a assessoria da Caixa Econômica informou que lamenta profundamente o ocorrido na Agência Dias D´Ávila (BA) e presta solidariedade à família.

Ainda segundo a instituição, uma equipe da unidade acionou prontamente o SAMU para prestação de socorro ao cliente e o banco está cooperando integralmente com as autoridades policiais, com as quais vai compartilhar mais informações.

A defesa do segurança emitiu uma nota onde destaca que ele agiu em legítima defesa para conter as agressões feitas pelo cliente da agência bancária.

Confira a nota na íntegra:

A defesa do Sr. Jeanderson de Souza Santana vem, por meio desta, esclarecer que seu assistido agiu dentro dos limites da legalidade. No exercício de sua função como vigilante, ele interveio diante de um cliente descontrolado que ameaçava e agredia os atendentes da Caixa Econômica Federal. Ao tentar conter a situação, também foi agredido com um soco no rosto pelo referido cliente, que partiu para cima dele de forma violenta.

Diante da possibilidade de ser desarmado, ter sua própria vida colocada em risco, bem como a vida dos atendentes e demais clientes, o Sr. Jeanderson realizou um único disparo com o intuito exclusivo de conter a injusta agressão. É importante destacar que não houve, em momento algum, a intenção de matar, mas sim de preservar vidas, agindo, portanto, em legítima defesa própria e de terceiros.

Reiteramos que o Sr. Jeanderson é um trabalhador honesto, pai de família e homem íntegro, que jamais teve a intenção de tirar a vida de qualquer pessoa. A atuação dele refletiu apenas no cumprimento do seu dever e o compromisso com a segurança de todos os presentes.