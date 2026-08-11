Porto Seguro ganha ponto para observação de baleias-jubarte; saiba onde

Porto Seguro, vai ganhar, pela primeira vez em 2026, um Observatório de Baleias, a partir de 14 de agosto, sexta-feira. A iniciativa será realizada em caráter experimental e faz parte das ações de pesquisa do Projeto Baleia Jubarte.

O Observatório ficará instalado no Centro Histórico de Porto Seguro, no mirante localizado atrás da Capela de São Benedito, em um espaço com ampla e privilegiada visão do mar.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O local contará com uma cauda de baleia-jubarte em resina, em tamanho real, além de painéis informativos e um espaço interativo com biólogos e agentes de educação ambiental do Projeto. Os visitantes poderão receber mais informações sobre as jubartes e utilizar binóculos para observar melhor as baleias no mar.

A instalação será realizada em parceria com a Secretaria de Turismo da Prefeitura de Porto Seguro. Como o espaço fica em uma área de proteção do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), o Projeto Baleia Jubarte vai instalar guarda-corpos no mirante e ao redor do espaço de observação para proteger as ruínas da antiga Capela de São Benedito, tombadas pelo instituto.

Pesquisa e proteção das baleias-jubarte

O resultado mais significativo de todo o trabalho de pesquisa, monitoramento e proteção das baleias-jubarte, principalmente com a parceria de 30 anos com a Petrobras, é o aumento da população desses gigantes do mar.

Em 1986, estimava-se uma população de 500 a 800 baleias. Hoje, a estimativa é de que mais de 30 mil jubartes passem pela costa brasileira para acasalar e ter seus filhotes.

Também é cada vez maior e mais notada a aproximação das baleias da costa brasileira.

Atualmente, as jubartes não só podem ser avistadas das praias de muitas cidades da Bahia, onde sempre foram mais frequentes, como também passaram a ser observadas na costa do Espírito Santo, do Rio de Janeiro e de São Paulo.