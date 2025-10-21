Menu
BAHIA
BAHIA

Prefeito de cidade do Maranhão sofre acidente de carro na Bahia

José Orlanildo Soares de Oliveira, conhecido como Zezão, ficou gravemente ferido após a batida

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

21/10/2025 - 8:12 h
Vítimas foram socorridas em estado grave
Vítimas foram socorridas em estado grave

Três pessoas ficaram em estado grave após uma batida entre dois carros na cidade de Barreiras, no oeste da Bahia, no último domingo, 19. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma das vítimas é José Orlanildo Soares de Oliveira, prefeito da cidade Governador Luis Rocha, no Maranhão.

O gestor viajava para Brasília, onde cumpriria compromissos oficiais. Segundo nota divulgada nas redes sociais, ele estava acompanhado do secretário de Agricultura do município, do assessor de comunicação Emanuel Dheyson e do filho mais velho, Orlanildo Filho.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas foram socorridas em estado grave e encaminhadas para o Hospital do Oeste, onde permanecem internadas nesta segunda-feira, 20.

Esmeralda de R$ 2 bi encontrada na Bahia é protegida em bunker
Governo altera feriado e baianos terão descanso de 3 dias consecutivos
Ministério Público recomenda desfiliação política de PMs da ativa

O acidente

O acidente ocorreu próximo ao presídio de Barreiras, na BR-135, quando uma caminhonete tentou ultrapassar outro veículo.

O motorista do segundo carro, ao tentar desviar para o acostamento, perdeu o controle, retornou para a pista e colidiu com a caminhonete, que capotou. No total, quatro pessoas estavam na caminhonete, e três ficaram gravemente feridas, incluindo o prefeito.

O condutor do outro veículo estava sozinho e, após o acidente, o exame do bafômetro apontou consumo de álcool. Ele foi preso em flagrante por dirigir sob efeito de álcool e causar lesão corporal culposa.

x