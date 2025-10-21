Prefeito de cidade do Maranhão sofre acidente de carro na Bahia

Vítimas foram socorridas em estado grave - Foto: PRF

Três pessoas ficaram em estado grave após uma batida entre dois carros na cidade de Barreiras, no oeste da Bahia, no último domingo, 19. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma das vítimas é José Orlanildo Soares de Oliveira, prefeito da cidade Governador Luis Rocha, no Maranhão.

O gestor viajava para Brasília, onde cumpriria compromissos oficiais. Segundo nota divulgada nas redes sociais, ele estava acompanhado do secretário de Agricultura do município, do assessor de comunicação Emanuel Dheyson e do filho mais velho, Orlanildo Filho.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas foram socorridas em estado grave e encaminhadas para o Hospital do Oeste, onde permanecem internadas nesta segunda-feira, 20.

O acidente

O acidente ocorreu próximo ao presídio de Barreiras, na BR-135, quando uma caminhonete tentou ultrapassar outro veículo.

O motorista do segundo carro, ao tentar desviar para o acostamento, perdeu o controle, retornou para a pista e colidiu com a caminhonete, que capotou. No total, quatro pessoas estavam na caminhonete, e três ficaram gravemente feridas, incluindo o prefeito.

O condutor do outro veículo estava sozinho e, após o acidente, o exame do bafômetro apontou consumo de álcool. Ele foi preso em flagrante por dirigir sob efeito de álcool e causar lesão corporal culposa.