HOME > BAHIA
CONTRATOS

Prefeitura baiana pode comprometer R$ 38 milhões com terceirizados

Valor corresponde quase a totalidade da receita própria anual do município

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

11/02/2026 - 16:45 h

Eduardo Hagge (MDB), prefeito de Itapetinga
Eduardo Hagge (MDB), prefeito de Itapetinga -

A Prefeitura de Itapetinga, centro sul da Bahia, gestão de Eduardo Hagge (MDB), oficializou dois contratos de terceirização que somam R$ 38.701.005,00. A cifra, que se aproxima da marca dos R$ 40 milhões, causou espanto pela magnitude: o montante representa quase a totalidade da Receita Própria anual do município — estimada em R$ 42 milhões pelo Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA).

Os editais, publicados no Diário Oficial com atas de registro de preços, detalham que a maior parcela dos recursos, R$ 29,9 milhões, vai ser destinada à Secretaria de Educação, gerida pelo vice-prefeito Alécio Chaves (PSB). O segundo contrato, de R$ 8,7 milhões, deve atender outras oito pastas, incluindo a Saúde.

Leia Também:

Zona Azul é suspensa em Coité após comissão ignorar parecer técnico
Troca de unidade de medida viabilizou desvio de verbas em Itagibá
Contrato de internet da Prefeitura de São Felipe entra na mira do TCM

Custo por trabalhador

A beneficiária de ambos os contratos é a empresa RG Soluções Ltda, sediada em Barreiras, oeste da Bahia. O que mais chama a atenção nos termos contratuais é a disparidade entre o salário pago e o custo para o erário. De acordo com o documento, para um funcionário que recebe um salário mínimo (R$ 1.621,00), a Prefeitura vai desembolsar R$ 3.107,63, quase o dobro do valor nominal.

Para críticos da gestão, essa margem evidencia uma lógica de "empreguismo político", onde as vagas seriam utilizadas para acomodar indicados de vereadores da base aliada.

Contraste

O investimento milionário em pessoal terceirizado ocorre em um momento de fragilidade nos serviços essenciais. O Centro de Marcação de Exames (CDM) enfrenta paralisia desde o ano passado, fruto de atrasos em repasses a clínicas e laboratórios. Além disso, profissionais da rede pública têm relatado falta de pontualidade no pagamento de vencimentos.

O cenário contradiz a narrativa adotada pelo prefeito Eduardo Hagge. Desde o início do mandato, Hagge justificava medidas de contenção alegando ter herdado uma prefeitura "sucateada" do antecessor e sobrinho, Rodrigo Hagge.

Para a oposição, o volume de recursos mobilizado agora esvazia o argumento da herança maldita e revela uma prioridade política em detrimento da eficiência administrativa.

Procurado pelo Portal A TARDE, o prefeito Eduardo Hagge (MDB) esclareceu que se trata apenas de um valor previsto, e que a gestão vai usar o que for preciso.

contratos públicos Educação Gestão Pública itapetinga política local terceirização

x