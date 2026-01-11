Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

RIACHO DE SANTANA

Prefeitura é investigada por uso de verbas do SUS em contratação

Gestão pode ter utilizado empresa terceirizada para burlar concurso público

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

11/01/2026 - 22:43 h
Prefeito de Riacho de Santana, João Vitor Martins Laranjeira (PSD)
Prefeito de Riacho de Santana, João Vitor Martins Laranjeira (PSD) -

O Ministério Público Federal (MPF) converteu em inquérito civil uma investigação que apura supostas irregularidades na Prefeitura de Riacho de Santana, centro sul da Bahia, gestão do prefeito João Vitor Martins Laranjeira (PSD). O foco é a contratação da empresa JFS Serviços Combinados, realizada por meio de "carona" em uma ata de registro de preços da Prefeitura de Lago da Pedra, no Maranhão.

A denúncia aponta para práticas de improbidade administrativa, terceirização ilícita de mão de obra e burla ao concurso público durante a atual gestão.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O procedimento, que antes era preliminar, foi intensificado para reunir provas sobre o uso de verbas federais do Sistema Único de Saúde (SUS). De acordo com a portaria assinada pelo procurador Robert Rigobert Lucht, os recursos em questão deveriam ser aplicados estritamente na manutenção de serviços públicos de saúde, mas a legalidade da sua destinação à empresa contratada está sob suspeita.

Leia Também:

Troca de unidade de medida viabilizou desvio de verbas em Itagibá
Contrato de internet da Prefeitura de São Felipe entra na mira do TCM
Vice-prefeito de Jussari usa tribuna para expor crise com gestor atual

Entenda o caso

A prefeitura aderiu à ata de registro de preços nº 039/2023, originada do pregão eletrônico SRP 033/2023 do município maranhense.

Essa modalidade de contratação, embora prevista em lei, é alvo de fiscalização quando há indícios de que serve para evitar processos seletivos obrigatórios ou para favorecer empresas específicas.

O procurador Lucht destacou que ainda são necessárias diligências complementares para esclarecer se a terceirização feriu os princípios fundamentais da administração pública, como a moralidade e a eficiência.

Próximos passos

O caso agora tramita na 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF. Caso as irregularidades sejam comprovadas, o órgão poderá ajuizar uma ação civil pública contra o prefeito João Vitor e outros envolvidos, exigindo desde o ressarcimento aos cofres públicos até a perda de direitos políticos por improbidade administrativa.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

contratação pública improbidade administrativa irregularidades Ministério Público Federal saúde pública terceirização

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Prefeito de Riacho de Santana, João Vitor Martins Laranjeira (PSD)
Play

Ex-prefeito baiano se revolta com a PM e diz: "não vamos deixar barato"

Prefeito de Riacho de Santana, João Vitor Martins Laranjeira (PSD)
Play

8 de janeiro: Jerônimo Rodrigues surge ao lado de Lula no Planalto

Prefeito de Riacho de Santana, João Vitor Martins Laranjeira (PSD)
Play

Empresa baiana é investigada por fraude milionária em licitações públicas

Prefeito de Riacho de Santana, João Vitor Martins Laranjeira (PSD)
Play

Socorrista é golpeado na cabeça com facão após discussão na Bahia

x