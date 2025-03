Prefeitura na BA anuncia processo seletivo com 87 vagas

A Prefeitura de Gongogi, no sul da Bahia - Foto: Divulgação | Prefeitura de Gongogi

A Prefeitura de Gongogi, cidade do sul da Bahia, abriu inscrições para um processo seletivo com 87 vagas para diversos cargos. As inscrições acontecem até sexta-feira, 14, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h, na Escola Municipal Neusa Lemos.

Os interessados deverão fazer uma prova, com duração de 3h, no dia 30 de março, às 13h30. Os aprovados trabalharão por 18 meses.

Para se inscrever, o candidato deve levar uma cópia do documento de identidade oficial e, no dia da prova, deverá levar o comprovante da inscrição e o documento original.

Veja as vagas:

Secretaria Municipal de Administração

Recepcionista - 1 vaga: ensino médio completo, 40 horas semanais e salário de R$ 1.518;

Auxiliar de serviços gerais - 2 vagas: ensino fundamental incompleto, 40 horas semanais e salário de R$ 1.518;

Guarda - 1 vaga: ensino fundamental incompleto, 40 horas semanais e salário de R$ 1.518;

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Auxiliar de serviços gerais - 1 vaga: ensino fundamental incompleto, 40 horas semanais e salário de R$ 1.518.

Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)

Auxiliar de serviços gerais - 2 vagas: ensino fundamental incompleto, 40 horas semanais e salário de R$ 1.518;

Recepcionista - 2 vagas: ensino médio completo, 40 horas semanais e salário de R$ 1.518;

Orientador social - 1 vaga: ensino médio completo, 40 horas semanais e salário de R$ 1.518;

Assistente social - cadastro reserva: ensino superior completo, 30 horas semanais e salário de R$ 1.800;

Psicólogo - cadastro reserva: ensino superior completo, 20 horas semanais e salário de R$ 2 mil;

Bolsa Família

Entrevistador - 1 vaga: ensino médio completo, 40 horas semanais e salário de R$ 1.518.

Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz

Visitador social - 6 vagas: ensino médio completo, 40 horas semanais e salário de R$ 1.518;

Assistente social - cadastro reserva: ensino superior completo, 30 horas semanais e salário de R$ 1.800.

Secretaria Municipal de Urbanismo, Obras e Serviços

Recepcionista - 1 vaga: ensino médio completo, 40 horas semanais e salário de R$ 1.518;

Auxiliar de serviços gerais - 28 vagas: ensino fundamental incompleto, 40 horas semanais e salário de R$ 1.518;

Operador de máquinas pesadas - 2 vagas: ensino fundamental incompleto, 40 horas semanais e salário de R$ 4 mil;

Operador de máquina retroescavadeira - 1 vaga: ensino fundamental incompleto, 40 horas semanais e salário de R$ 2.800;

Motorista D - 3 vagas: ensino fundamental completo, 40 horas semanais e salário de R$ 2.700;

Motorista B/C - cadastro reserva: ensino fundamental completo, 40 horas semanais e salário de R$ 2 mil;

Coveiro - 3 vagas: ensino fundamental incompleto, 40 horas semanais e salário de R$ 1.518;

Eletricista - 2 vagas: ensino fundamental incompleto, 40 horas semanais e salário de R$ 1.518;

Auxiliar de eletricista - 1 vaga: ensino fundamental incompleto, 40 horas semanais e salário de R$ 1.518;

Gari - 17 vagas: ensino fundamental incompleto, 40 horas semanais e salário de R$ 1.518;

Pedreiro - 8 vagas: ensino fundamental incompleto, 40 horas semanais e salário de R$ 1.900;

Pintor - 3 vagas: ensino fundamental incompleto, 40 horas semanais e salário de R$ 1.518;

Carpinteiro - 1 vaga: ensino fundamental incompleto, 40 horas semanais e salário de R$ 1.900;

Jardineiro - 1 vaga: ensino fundamental incompleto, 40 horas semanais e salário de R$ 1.518.

Secretaria Municipal de Educação

Zeladora - cadastro reserva: ensino fundamental incompleto, 40 horas semanais e salário de R$ 1.518;

Merendeira - cadastro reserva: ensino fundamental incompleto, 40 horas semanais e salário de R$ 1.518;

Motorista D - cadastro reserva: ensino fundamental completo, 40 horas semanais e salário de R$ 2.700;

Porteiro - cadastro reserva: ensino fundamental incompleto, 40 horas semanais e salário de R$ 1.518;

Professor de Ensino Fundamental 1 - cadastro reserva: ensino superior completo em Pedagogia, 20 horas semanais e salário de R$ 2.433,88;

Professor de Língua Estrangeira (inglês) para o Ensino Fundamental 2 - cadastro reserva: ensino superior completo, 20 horas semanais e salário de R$ 2.433,88;

Professor de Língua Portuguesa para o Ensino Fundamental 2 - cadastro reserva: ensino superior completo, 20 horas semanais e salário de R$ 2.433,88;

Professor de Ciências Biológicas para o Ensino Fundamental 2 - cadastro reserva: ensino superior completo, 20 horas semanais e salário de R$ 2.433,88;

Professor de Matemática para o Ensino Fundamental 2 - cadastro reserva: ensino superior completo, 20 horas semanais e salário de R$ 2.433,88;

Professor de Educação Física para o Ensino Fundamental 2 - cadastro reserva: ensino superior completo, 20 horas semanais e salário de R$ 2.433,88;

Psicólogo - cadastro reserva: ensino superior completo, 20 horas semanais e salário de R$ 2 mil;

Nutricionista - cadastro reserva: ensino superior completo, 30 horas semanais e salário de R$ 2 mil;

Coordenador Pedagógico - cadastro reserva: ensino superior completo em Pedagogia, 20 horas semanais e salário de R$ 2.433,88;

Psicopedagogo - cadastro reserva: ensino superior completo e especialização em psicopedagogia, clínica hospitalar e institucional, 30 horas semanais e salário de R$ 2 mil.

Secretaria Municipal de Saúde

Enfermeira - cadastro reserva: ensino superior completo, 40 horas semanais e salário de R$ 2 mil + complemento do Governo Federal;

Técnico de Enfermagem - cadastro reserva: ensino médio com curso técnico de enfermagem, 40 horas semanais e salário de R$ 1.518 mil + complemento do Governo Federal.