BAHIA
BAHIA

Prefeitura vai distribuir 40 mil pares de tênis novos para alunos

Calçados foram desenvolvidos com foco em qualidade, conforto e resistência

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

01/11/2025 - 17:02 h
PRefeitura Municipal de Camaçari
PRefeitura Municipal de Camaçari -

A Prefeitura de Camaçari anunciou que todos os cerca de 40 mil estudantes da rede municipal de ensino receberão novos pares de tênis escolares a partir deste ano letivo. A iniciativa, conduzida pela Secretaria Municipal de Educação, visa oferecer calçados mais confortáveis, duráveis e adequados ao uso diário dos alunos.

O processo licitatório para aquisição dos tênis já foi finalizado. O contrato prevê a entrega de até 80 mil pares ao longo de dois anos, sendo 40 mil distribuídos anualmente, de acordo com a demanda da rede.

Os calçados foram desenvolvidos com foco em qualidade, conforto e resistência, utilizando material de alta durabilidade. Fabricados em courwin, tecido sintético que garante conforto térmico e se adapta bem às variações de temperaturas, os tênis foram pensados para acompanhar o ritmo das atividades escolares e o dia a dia dos estudantes.

Segundo o secretário municipal de Educação, Márcio Neves, a ação faz parte de um conjunto de medidas voltadas à valorização dos alunos e à melhoria das condições de aprendizagem.

“Garantir que cada criança tenha um calçado de qualidade é também investir em dignidade, conforto e na permanência escolar. Estamos cuidando de cada detalhe que contribui para uma educação pública mais acolhedora e eficiente”, afirmou o gestor.

O modelo de contratação utilizado também busca assegurar transparência e controle de gastos públicos. A ata de registro de preços estabelece um teto de aproximadamente R$ 10 milhões, valor que só será pago conforme o número real de pares entregues. A medida evita desperdícios e garante planejamento no fornecimento.

A Secretaria de Educação destacou ainda que essa é apenas uma das ações em andamento para aprimorar a infraestrutura e o atendimento nas escolas municipais. Novos investimentos estão previstos, com o objetivo de fortalecer a rede pública e ampliar o acesso a recursos que melhorem o ambiente de aprendizado.

x