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Prêmio Bahia Faz Ciência de Jornalismo anuncia vencedores na próxima terça-feira

Iniciativa reconhece produções jornalísticas voltadas à divulgação científica na Bahia

Luan Julião
Por
Prêmio reúne trabalhos em cinco categorias, incluindo Texto, Vídeo, Áudio e Fotojornalismo
Prêmio reúne trabalhos em cinco categorias, incluindo Texto, Vídeo, Áudio e Fotojornalismo - Foto: Divulgação

A primeira edição do Prêmio Bahia Faz Ciência de Jornalismo já tem data para revelar seus vencedores. Na próxima terça-feira, dia 30, serão anunciados os trabalhos premiados da iniciativa que valoriza a produção jornalística voltada à ciência na Bahia.

A cerimônia está marcada para as 15h e acontecerá no Instituto Anísio Teixeira, em Salvador, reunindo organizadores e convidados do setor.

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O prêmio é promovido pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia e pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação da Bahia, em parceria com a Associação Bahiana de Imprensa, destacando iniciativas jornalísticas que contribuem para a divulgação científica no estado.

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Criado para reconhecer profissionais e estudantes que contribuem para a divulgação científica no estado, o prêmio valoriza produções jornalísticas que traduzem temas relacionados à ciência, tecnologia e inovação de forma acessível e relevante para a sociedade. Além de homenagear jornalistas e estudantes, o evento reforça o compromisso do Governo da Bahia com a popularização da ciência e o fortalecimento da comunicação pública como instrumento de democratização do conhecimento.

Ao todo, 32 trabalhos foram classificados para a etapa final, distribuídos nas categorias Texto, Vídeo, Áudio, Fotojornalismo e Jornalismo Universitário. Os vencedores das categorias profissionais receberão R$ 10 mil, R$ 7 mil e R$ 5 mil, para primeiro, segundo e terceiro lugares, respectivamente. Já na categoria Jornalismo Universitário, as premiações são de R$ 4 mil, R$ 3 mil e R$ 2 mil. Todos os premiados receberão também troféus e certificados.

A solenidade contará com as presenças do secretário da Secti, Edson Vieira Porto; do diretor-geral da Fapesb, Handerson Leite; da presidente da ABI, Suely Temporal, além de representes de universidades, pesquisadores, gestores públicos, estudantes e jornalistas.

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Bahia Ciência prêmio secti

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