Presidente da Veracel aponta transporte e mão de obra como desafios na Bahia

Caio Zanardo - Foto: Shirley Stolze/Ag A TARDE

O presidente da Veracel, Caio Zanardo, destacou o setor de logística e afirmou que os principais problemas da infraestrutura na Bahia são transporte e mão de obra. Ele participa do segundo dia do Bahia Export, fórum estadual de logística, infraestrutura e transportes, realizado nesta sexta-feira, 15, na sede da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), em Salvador.

“A gente percebe a importância de treinar e capacitar as pessoas tecnicamente. A Bahia tem uma densidade populacional muito boa, para que a gente possa de fato destravar o setor. Hoje, somente 4% dos nossos motoristas têm menos de 30 anos. Vejo a oportunidade que tem de trabalho, emprego e renda numa cadeia que já está consolidada e tende a crescer nos próximos anos”, afirma.

Malha rodoviária

Zanardo ressaltou que a ferrovia é um modal estratégico, mas que a malha rodoviária também exige atenção. "A Bahia tem trabalhado em várias frentes para isso. Nós temos portos na Bahia interessantes, mas eu queria também destacar a importância da malha rodoviária para algumas cadeias como a nossa da Veracel. A importância das estradas estarem conservadas. A gente garante maior velocidade, consequentemente menor emissão de carbono e melhores custos logísticos, favorecendo a região”.

Importância do evento

Sobre a importância do evento, ele destacou: “Tudo que a gente produz na Bahia e no mundo passa por cadeias logísticas. Então, um evento desse, que junta as empresas, as federações e o governo para debater os principais gargalos, para que a gente possa trabalhar em conjunto para resolvê-los, eu acho que é de extrema valia", afirmou.

“Acho que no dia de hoje foi muito interessante ver que, independentemente desses cenários futuros que estão acontecendo, a gente já percebe questões pontuais importantes a serem feitas no estado para favorecer ou destravar o potencial que a Bahia tem”, completou.