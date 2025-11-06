Preso em Barra da Estiva integrava rede social com mais de mil pessoas

Investigações identificou grupo de rede social com aproximadamente 1.270 membros - Foto: Divulgação | PF

Um homem que utilizava plataformas de redes sociais para acessar e participar de grupos dedicados à troca de material criminoso, mantendo contato com indivíduos de diversas regiões do país, foi preso em Barra da Estiva, centro sul da Bahia.

Durante as investigações da Policia Federal, foi identificado um grupo de rede social com aproximadamente 1.270 membros, onde eram compartilhadas imagens e vídeos contendo cenas de abuso sexual contendo crianças e adolescentes.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Infância segura

O resultado vem da operação deflagrada pela Polícia Federal, na manhã desta quinta-feira, 6, chamada de Operação Infância Segura, com o objetivo de cumprir mandado de busca e apreensão em Barra da Estiva, no âmbito de investigação voltada ao combate aos crimes de oferta, aquisição, armazenamento e compartilhamento de conteúdo de abuso sexual infantojuvenil na internet.

No cumprimento das diligências, foram encontrados no celular e no computador do investigado diversos arquivos contendo cenas de abuso sexual de crianças e adolescentes, além de mensagens que evidenciam o compartilhamento desse tipo de conteúdo. Diante das evidências, foi realizada a prisão em flagrante do suspeito.

O material apreendido vai ser submetido à perícia especializada, com o objetivo de aprofundar a apuração dos crimes, identificar outros envolvidos e, principalmente, localizar e proteger as vítimas.