Seu estômago dói? Esses alimentos amados por todos podem ser os vilões
Dores queimação e desconforto no estômago podem ser culpa desses alimentos
Por Edvaldo Sales
A gastrite é uma das condições gastrointestinais mais comuns entre os brasileiros e pode comprometer a qualidade de vida de quem sofre com dores, queimação e desconforto no estômago após as refeições. Além do acompanhamento médico, ajustar a alimentação é fundamental para aliviar os sintomas e evitar crises.
Por isso, o ideal é escolher alimentos leves, evitar frituras, café e bebidas alcoólicas, e priorizar refeições equilibradas são atitudes que ajudam a proteger o estômago e contribuem para uma recuperação mais rápida.
Segundo a nutricionista Juliana Andrade, alguns alimentos são perigosos para a gastrite. Aos Metrópoles, ela listou:
- café em excesso (principalmente em jejum)
- molhos prontos, embutidos e condimentos industrializados
- refrigerantes
- bebidas gaseificados
Alimentos que ajudam amenizar a gastrite
Alimentos leves e anti-inflamatórios, como frutas cozidas, legumes, vegetais, batata-doce, aveia e proteínas magras (como frango e peixe), ajudam a proteger a mucosa do estômago e favorecem a cicatrização.
Além disso, é importante comer devagar, evitar longos períodos em jejum e respeitar os sinais do corpo.
