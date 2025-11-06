Seu estômago dói? Esses alimentos amados por todos podem ser os vilões

A alimentação é fundamental para aliviar os sintomas e evitar crises - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A gastrite é uma das condições gastrointestinais mais comuns entre os brasileiros e pode comprometer a qualidade de vida de quem sofre com dores, queimação e desconforto no estômago após as refeições. Além do acompanhamento médico, ajustar a alimentação é fundamental para aliviar os sintomas e evitar crises.

Por isso, o ideal é escolher alimentos leves, evitar frituras, café e bebidas alcoólicas, e priorizar refeições equilibradas são atitudes que ajudam a proteger o estômago e contribuem para uma recuperação mais rápida.

Segundo a nutricionista Juliana Andrade, alguns alimentos são perigosos para a gastrite. Aos Metrópoles, ela listou:

café em excesso (principalmente em jejum)

molhos prontos, embutidos e condimentos industrializados

refrigerantes

bebidas gaseificados

Alimentos que ajudam amenizar a gastrite

Alimentos leves e anti-inflamatórios, como frutas cozidas, legumes, vegetais, batata-doce, aveia e proteínas magras (como frango e peixe), ajudam a proteger a mucosa do estômago e favorecem a cicatrização.

Além disso, é importante comer devagar, evitar longos períodos em jejum e respeitar os sinais do corpo.