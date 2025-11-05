Menu
RECEITA

Pronta em minutos: aprenda fazer crepioca proteica na air fryer

Crepioca leva poucos ingredientes e evita sujeira na cozinha

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

05/11/2025 - 8:42 h
Crepioca feita na air fryer
Crepioca feita na air fryer -

Prática, leve e deliciosa, a crepioca feita na air fryer conquistou espaço no café da manhã de quem busca sabor e rapidez. Com poucos ingredientes e sem sujeira na cozinha, a receita fica pronta em minutos e garante energia para começar bem o dia.

Versátil, a massa une a leveza da tapioca à proteína do ovo, resultando em uma base nutritiva que pode ser combinada com recheios doces — como banana e mel — ou salgados, como queijo e peito de peru. Ideal para quem tem uma rotina corrida, a crepioca na air fryer é a prova de que comer bem não precisa ser complicado.

Como preparar:

Ingredientes

  • 2 ovos
  • 2 colheres (sopa) bem cheias de goma de tapioca
  • ½ colher (chá) de fermento em pó
  • Queijo minas padrão ralado ou em cubos (opcional)
  • Sal a gosto

Modo de preparo

1. Em uma tigela que possa ir ao forno ou à air fryer, bata os ovos, a goma de tapioca, o fermento e o sal até ficar homogêneo.

2. Adicione o queijo, se quiser, e misture bem.

3. Leve à air fryer pré aquecida a 200 °C por 12 minutos ou ao forno convencional por cerca de 20 minutos, até dourar.

4. Retire e sirva em seguida.

