RECEITA
Pronta em minutos: aprenda fazer crepioca proteica na air fryer
Crepioca leva poucos ingredientes e evita sujeira na cozinha
Por Edvaldo Sales
Prática, leve e deliciosa, a crepioca feita na air fryer conquistou espaço no café da manhã de quem busca sabor e rapidez. Com poucos ingredientes e sem sujeira na cozinha, a receita fica pronta em minutos e garante energia para começar bem o dia.
Versátil, a massa une a leveza da tapioca à proteína do ovo, resultando em uma base nutritiva que pode ser combinada com recheios doces — como banana e mel — ou salgados, como queijo e peito de peru. Ideal para quem tem uma rotina corrida, a crepioca na air fryer é a prova de que comer bem não precisa ser complicado.
Como preparar:
Ingredientes
- 2 ovos
- 2 colheres (sopa) bem cheias de goma de tapioca
- ½ colher (chá) de fermento em pó
- Queijo minas padrão ralado ou em cubos (opcional)
- Sal a gosto
Modo de preparo
1. Em uma tigela que possa ir ao forno ou à air fryer, bata os ovos, a goma de tapioca, o fermento e o sal até ficar homogêneo.
2. Adicione o queijo, se quiser, e misture bem.
3. Leve à air fryer pré aquecida a 200 °C por 12 minutos ou ao forno convencional por cerca de 20 minutos, até dourar.
4. Retire e sirva em seguida.
