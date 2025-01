PRF apreende 260 kg de barbatanas de tubarão avaliadas em R$ 5 milhões

O motorista foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil local - Foto: Divulgação/PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou, na noite de quinta-feira, 9, a apreensão de 260 kg de barbatanas de tubarão em Valença do Piauí (PI). A carga, com valor estimado em R$ 5 milhões, estava sendo transportada por um caminhão que vinha do Maranhão e tinha como destino o litoral da Bahia. O motorista, de 35 anos, foi preso em flagrante e autuado por crime ambiental e posse ilegal de arma.

De acordo com o inspetor Alexsandro Silva, da PRF, as barbatanas foram retiradas de tubarões ainda vivos, o que compromete a sobrevivência dos animais e agrava ainda mais a infração ambiental. Essa é a primeira apreensão do tipo registrada no estado do Piauí. No Brasil, a pesca de tubarões é proibida por lei.

Além da carga ilegal, o motorista estava portando uma pistola Forjas Taurus, com dois carregadores e munições da Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC). Embora tenha apresentado o registro e as notas fiscais da arma, ele não possuía a guia de trânsito necessária para o transporte da pistola do Maranhão até a Bahia.

Leia também:



>> SSP nega veracidade de suposto comunicado do CV que viralizou

>> Ferry-Boat registra aumento de passageiros e veículos no fim de ano

>> Cancelada? Irmã de Gracyanne foi denunciada por xingar trancista

Sobre a carga de barbatanas, o suspeito afirmou que se tratava de restos de peixes destinados à produção de ração, mas não apresentou a nota fiscal nem o Registro Geral de Pesca (RGP), documentos obrigatórios emitidos pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA).

Em parceria com um fiscal do IBAMA, a PRF confirmou que as barbatanas eram de tubarões, uma mercadoria de alto valor no mercado asiático, especialmente na China. O transporte da carga é considerado crime ambiental, conforme a Lei de Crimes Ambientais.

O motorista foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil local, onde responderá pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo e transporte de produto oriundo de pesca proibida.