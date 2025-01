PRF lança operação para reduzir acidentes com veículos de carga

A operação terá duração de nove dias - Foto: Divulgaçao / PRF

A partir desta segunda-feira, 6, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia a Operação Descanso Legal I, que visa intensificar a fiscalização de veículos de transporte de carga em todo o país. O objetivo principal da ação é garantir o cumprimento dos períodos de descanso obrigatórios para os motoristas e verificar as condições de segurança dos sistemas de freios dos veículos, com o intuito de reduzir os riscos de acidentes nas rodovias federais.

A operação terá duração de nove dias e ocorre em resposta ao aumento de acidentes graves envolvendo veículos de carga. Entre janeiro e dezembro de 2024, a PRF registrou 1.703 ocorrências, o que representa um aumento de 6,37% em relação ao mesmo período de 2023. O número de mortes também subiu, com um aumento de 11,2%, de 509 para 566 vítimas fatais.

O transporte rodoviário de cargas, que representa 60% da movimentação no Brasil, continua a ser uma das modalidades mais arriscadas, especialmente quando não são cumpridas as normas de segurança e regulamentação. Durante a operação, além de fiscalizar o cumprimento da legislação de descanso dos motoristas, também serão realizados testes de etilômetro e verificações sobre as condições dos sistemas de freios dos veículos, com a orientação sobre práticas seguras no trânsito.

Segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), motoristas profissionais devem obedecer aos seguintes períodos de descanso:

No mínimo, 11 horas a cada 24 horas de trabalho.

Intervalos de 30 minutos a cada 5 horas e meia de condução.

Motoristas flagrados desrespeitando essas regras serão autuados e obrigados a cumprir os períodos de descanso exigidos. Além disso, veículos que apresentem irregularidades nos freios poderão ser removidos para evitar riscos aos outros usuários das rodovias.

As ações da PRF fazem parte do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans), coordenado pelo Ministério dos Transportes. O Pnatrans tem como meta reduzir em 50% as mortes no trânsito até 2028, preservando 86 mil vidas por meio de ações conjuntas entre os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito.