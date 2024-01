Procon-BA fiscaliza aeroporto de Salvador em ação nacional | A TARDE

O Procon-Ba (Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor da Bahia), órgão ligado à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos da Bahia (SJDH), realizou nesta quarta-feira, 17, uma fiscalização no aeroporto de Salvador.

Na ocasião, foi aplicada uma pesquisa presencial com consumidores/as, avaliando o nível de satisfação em relação aos serviços prestados pelas companhias aéreas. O questionário abordou vários tópicos, mas, principalmente, investigou o respeito das empresas à legislação vigente.

A fiscalização aconteceu no âmbito da ação promovida pela Associação Brasileira de Procons (Proconsbrasil), entidade representativa de todos os Procons do país, em parceria com os órgãos que integram o Sistema de Defesa do Consumidor – SNDC (Ministério Público, Defensorias Públicas e organizações da sociedade civil que atuam em defesa do consumidor).

A Proconsbrasil coordena uma pesquisa com usuários/as de transportes aéreos com o objetivo de apurar o nível de satisfação e o perfil de cidadãos/ãs que consomem esse tipo de serviço. A operação ocorre em 23 estados, e as fiscalizações serão estendidas ao longo do mês.

Para contribuir com o diagnóstico, basta acessar e preencher o formulário disponível em até quinta-feira, 25. As perguntas do questionário envolvem, por exemplo, a localidade do consumidor/a, situações e valores praticados pelas empresas aéreas e a satisfação de usuários/as no que se refere à resolução de problemas, como o extravio de bagagens e atrasos nos voos.

“Esta pesquisa, que subsidiará a elaboração de políticas públicas de defesa do consumidor, é fundamental para que possamos compreender o panorama do trânsito aéreo nacional, percebendo os desafios que as empresas deverão assumir para qualificar o serviço e aprimorar o atendimento, tornando-o cada vez mais eficaz e inclusivo, e, desta maneira, alinhado às normas determinadas na legislação brasileira”, afirmou o superintendente do Procon-Bahia, Tiago Venâncio.