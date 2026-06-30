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Professor morre após infartar assistindo o jogo do Brasil na Bahia

Homem de 66 anos estava na casa da mãe quando infartou

Gustavo Zambianco
Por
Ocimar Aquilino de Souza Oliveira, de 66 anos, morreu infartou assistindo o jogo do Brasil
Ocimar Aquilino de Souza Oliveira, de 66 anos, morreu infartou assistindo o jogo do Brasil - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um professor da rede estadual e pastor evangélico Ocimar Aquilino de Souza Oliveira, de 66 anos, morreu na tarde desta segunda-feira (29) após sofrer um infarto enquanto acompanhava a partida de Brasil e Japão, pela Copa do Mundo de 2026. Ele estava em Feira de Santana, a cerca de 100 km de Salvador.

De acordo com relatos de familiares, Ocimar estava na residência de sua mãe quando manifestou os sintomas do ataque cardíaco. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado a um hospital particular do município, mas não resistiu às complicações decorrentes do quadro.

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Os parentes informaram que o educador havia se queixado de dores na região torácica nos dias anteriores. A família planejava acompanhá-lo a uma unidade de saúde para a realização de exames diagnósticos logo após o encerramento do jogo da Seleção Brasileira.

Atuação profissional e religiosa

Ocimar Oliveira conciliava a carreira no magistério público com o ministério pastoral na Bahia, acumulando décadas de serviços prestados a ambas as áreas:

  • Educação: Atuava como professor de Sociologia e Filosofia na rede pública estadual de ensino. Após lecionar por anos em colégios de Feira de Santana, transferiu-se para uma instituição de ensino estadual no município de Ruy Barbosa, na região da Chapada Diamantina. No momento do incidente, ele gozava do recesso escolar de meio de ano;
  • Religião: Liderou por um longo período uma igreja de orientação Batista em Feira de Santana. Embora a congregação tenha encerrado as atividades presenciais após a pandemia da Covid-19, Ocimar manteve-se ativo na difusão do ensino teológico de forma independente.

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Projetos futuros e legado

Amigos próximos relataram que o principal objetivo de Ocimar para os próximos anos era a fundação de um seminário teológico em Ruy Barbosa. O projeto, que estava em fase de planejamento estrutural, visava oferecer cursos de capacitação e formação eclesiástica para novos líderes religiosos na Chapada Diamantina.

Informações do velório

O velório é realizado no Centro de Velório Gilson Macedo, em Feira de Santana. O sepultamento está previsto para ocorrer às 16h desta terça-feira, 30, no Memorial Jardim das Flores.

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infarto Morte

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