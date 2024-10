Programa Bahia.Estado Voluntário celebra 5 anos com ação sustentável

Ação simboliza o compromisso do programa com a preservação do meio ambiente - Foto: Divulgação

A Secretaria da Administração (SAEB) realiza nesta terça-feira, 24, a ação “Troca Verde”, em comemoração aos cinco anos do lançamento do Programa Bahia.Estado Voluntário, que acumula mais de 23 mil voluntários cadastrados, 2.810 projetos sociais registrados e 60 mil oportunidades de atuação.

A iniciativa, que acontece na sede da pasta, fomenta a troca de materiais recicláveis, como plásticos, óleo de cozinha e eletrônicos, por mudas de plantas, unindo sustentabilidade e responsabilidade social.

A ação simboliza o compromisso do programa com a preservação do meio ambiente e com as pequenas atitudes que podem fazer a diferença tanto no cuidado com o planeta quanto no fortalecimento da cultura do voluntariado.

Busca Ativa Solidária no SAC

Uma das iniciativas de destaque do programa é o Projeto Busca Ativa Solidária, realizado em parceria com a Rede Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC). A ação, que é realizada no SAC do Shopping Bela Vista, permite que os cidadãos que visitam a unidade para resolver assuntos pessoais também tenham a oportunidade de se engajar em projetos sociais.

O projeto consiste em apresentar o programa de voluntariado aos cidadãos que frequentam o SAC, oferecendo informações sobre como se tornar voluntário ou como cadastrar uma organização que necessite de apoio. Cláudio Mendes Oliveira, voluntário que conheceu o programa durante uma ida ao SAC Bela Vista, conta sua experiência.

“Eu fui ao SAC para resolver assuntos pessoais e acabei descobrindo o voluntariado. Foi uma surpresa positiva e uma experiência que mudou minha visão sobre como posso ajudar outras pessoas.”

O projeto ainda deve ser expandido para outras unidades do SAC em shoppings de Salvador.

Caravana do Voluntariado

Outro pilar importante do Programa Bahia. Estado Voluntário é a Caravana de Interiorização do Voluntariado, que tem percorrido diversas cidades do interior baiano, como Santo Antônio de Jesus, Ilhéus e Alagoinhas. A meta é alcançar 16 municípios, levando a cultura do voluntariado para regiões que muitas vezes não têm fácil acesso a projetos sociais.

Segundo a coordenadora do programa, Kátia Camillo, a interiorização é uma forma de garantir que o voluntariado atinja todos os cantos do estado: "Nosso objetivo é levar o voluntariado a cada vez mais baianos, criando oportunidades tanto para quem quer ajudar quanto para quem precisa de ajuda."

Programa Bahia. Estado Voluntário

A plataforma funciona como uma rede social, conectando perfis de interesse com oportunidades de serviços voluntários. É uma ferramenta digital que proporciona o encontro entre voluntários, organizações da sociedade civil e governo para trocarem experiências, divulgarem suas ações e participarem de projetos sociais.

As atividades são desenvolvidas a partir do cadastro de projetos e de voluntários, conectando entidades públicas e privadas e os cidadãos em redes solidárias, inclusivas e colaborativas.