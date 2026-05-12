Programa promete impulsionar economia de 24 municípios da Chapada

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Programa vai ser lançado no próximo dia 15, em Mucugê - Foto: Divulgação

A Chapada Diamantina, reconhecida pela biodiversidade e potencial produtivo, vai receber um novo motor de crescimento econômico. No próximo dia 15 de maio, em Mucugê, vai ser lançado o programa Avança Chapada.

A iniciativa é fruto de uma parceria entre o Sistema FIEB e a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), com o objetivo de criar uma agenda estratégica de desenvolvimento para os 24 municípios do território.

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Ao longo de oito meses, o programa vai promover ciclos de encontros em cidades-polo como Mucugê, Seabra, Piatã, Morro do Chapéu e Lençóis. O foco vai ser a escuta ativa de empresários, lideranças e cooperativas dos setores de indústria, agroindústria, mineração, energia e turismo.

De acordo com Carlos Henrique Passos, presidente da FIEB, o papel da entidade é atuar como mediadora entre o setor público e privado para estruturar soluções sustentáveis. Já Olavo Noleto, presidente da ABDI, reforça que a ação foca em inovação e na valorização das vocações locais para gerar impacto direto na economia regional.