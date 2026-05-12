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CRESCIMENTO ECONÔMICO

Programa promete impulsionar economia de 24 municípios da Chapada

Foco do Avança Chapada vai ser na escuta ativa de empresários

Rodrigo Tardio
Por
Programa vai ser lançado no próximo dia 15, em Mucugê
Programa vai ser lançado no próximo dia 15, em Mucugê -

A Chapada Diamantina, reconhecida pela biodiversidade e potencial produtivo, vai receber um novo motor de crescimento econômico. No próximo dia 15 de maio, em Mucugê, vai ser lançado o programa Avança Chapada.

A iniciativa é fruto de uma parceria entre o Sistema FIEB e a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), com o objetivo de criar uma agenda estratégica de desenvolvimento para os 24 municípios do território.

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Ao longo de oito meses, o programa vai promover ciclos de encontros em cidades-polo como Mucugê, Seabra, Piatã, Morro do Chapéu e Lençóis. O foco vai ser a escuta ativa de empresários, lideranças e cooperativas dos setores de indústria, agroindústria, mineração, energia e turismo.

De acordo com Carlos Henrique Passos, presidente da FIEB, o papel da entidade é atuar como mediadora entre o setor público e privado para estruturar soluções sustentáveis. Já Olavo Noleto, presidente da ABDI, reforça que a ação foca em inovação e na valorização das vocações locais para gerar impacto direto na economia regional.

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Tags

chapada diamantina Cidades-polo Desenvolvimento Econômico Programa Avança Chapada

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