CRESCIMENTO ECONÔMICO
Programa promete impulsionar economia de 24 municípios da Chapada
Foco do Avança Chapada vai ser na escuta ativa de empresários
A Chapada Diamantina, reconhecida pela biodiversidade e potencial produtivo, vai receber um novo motor de crescimento econômico. No próximo dia 15 de maio, em Mucugê, vai ser lançado o programa Avança Chapada.
A iniciativa é fruto de uma parceria entre o Sistema FIEB e a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), com o objetivo de criar uma agenda estratégica de desenvolvimento para os 24 municípios do território.
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Ao longo de oito meses, o programa vai promover ciclos de encontros em cidades-polo como Mucugê, Seabra, Piatã, Morro do Chapéu e Lençóis. O foco vai ser a escuta ativa de empresários, lideranças e cooperativas dos setores de indústria, agroindústria, mineração, energia e turismo.
De acordo com Carlos Henrique Passos, presidente da FIEB, o papel da entidade é atuar como mediadora entre o setor público e privado para estruturar soluções sustentáveis. Já Olavo Noleto, presidente da ABDI, reforça que a ação foca em inovação e na valorização das vocações locais para gerar impacto direto na economia regional.