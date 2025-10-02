Projeto capacita gestores de instituições que lidam com pessoas idosas

Promotores de Justiça, organizadores do workshop - Foto: Humberto Filho | Cecom MP

O Dia Nacional e Internacional da Pessoa Idosa, foi celebrado nesta quarta-feira, 1, com a abertura do Projeto Vida Longa, no Jardim Baiano, em Nazaré, em Salvador, com um projeto de capacitação, na prática, desenvolvido pelo Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) por intermédio das Promotorias de Proteção às Pessoas Idosas e com Deficiência e Centro de Apoio Operacional de Direitos Humanos (CAODH/ MP).

Criado em outubro de 2024, sob a Coordenação da Promotora de Justiça Ana Rita Cerqueira Nascimento, para proteção de Pessoas Idosas e com Deficiência do CAODH -MP/BA, o Projeto promove capacitação técnica continuada de dirigentes e responsáveis técnicos de Instituições de Longa Permanência (ILPIs) e residências inclusivas.

O Vida Longa fortalece ainda a rede de proteção social e aproxima dirigentes de instituições aos órgãos que a compõem, entre eles o Ministério Público. Durante o evento, a rede de apoio formada por diversas instituições e Universidades foi integrada com os órgãos fiscalizadores, por meio de oficinas, exposições, atividades artísticas e coral musical, com troca de experiências, para conscientizar, gerar maior autonomia e inclusão.

Os Promotores de Justiça, organizadores do workshop Ana Rita, Fernando Lins, Maria Pilar de Menezes, Marcelo Aguiar, Andrea Amaral e Adriana Imbassahy participam diretamente das atividades com grupos temáticos de debates e atividades lúdicas e de compartilhamento de experiências, revezando-se em quatro salas temáticas.

Nesta quarta-feira, 1, se notou a participação e satisfação das pessoas idosas e capacitadores no importante projeto de integração para prestação de um serviço de qualidade as pessoas com deficiência e pessoas da melhor idade, como afirmaram os promotores.

O evento termina nesta quinta-feira, 2, o quer marca a consolidação do Projeto, bem como a nova fase de atuação do Ministério Público no cuidado e atenção as pessoas com deficiência e idosas, mediante aproximação entre dirigentes e responsáveis técnicos de ILPIs e residências inclusivas por intermédio da integração da rede de apoio.