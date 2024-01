Projeto oferece atividades diversas para alunos em 25 cidades baianas | A TARDE

Serão realizadas até o dia 31 de janeiro, diversas atividades educativas e recreativas para centena de milhares de estudantes da rede estadual de ensino, através do programa Férias na Escola. Além de Salvador, o projeto se expande em outras 24 cidades baianas.

Entre as localidades participantes do programa estão Amargosa, Barreiras, Caetité, Camaçari, Conceição do Jacuípe, Feira de Santana, Guanambi, Ilhéus, Itabuna, Itaparica, Itapetinga, Jacobina, Jaguaquara, Jequié, Juazeiro, Lauro de Freitas, Paulo Afonso, Porto Seguro, Ribeira do Pombal, Salvador, Santo Antônio de Jesus, Seabra, Valença, Vera Cruz e Vitória da Conquista.

No colégio São Daniel Comboni, em Sussuarana, o projeto oferecerá experiências artísticas, como aulas de cinema, e de práticas esportivas, com cursos de vôlei, futebol, jiu-jitsu e ginástica rítmica para 200 alunos.

A iniciativa conta com oficinas diárias das 7h às 18h, proporcionando, ainda, duas refeições diárias para todos os participantes.

Para Neuza dos Santos, a nova estrutura, inaugurada pelo Governo do Estado em 2022, tem beneficiado a comunidade escolar: "Atualmente, temos uma participação expressiva dos alunos nas atividades oferecidas durante as férias, com destaque para a procura pela prática esportiva. A nova estrutura permite uma oferta mais ampla de atividades, atendendo às demandas variadas dos estudantes e contribuindo para o desenvolvimento integral de cada um deles".

Férias na Escola

Ao todo, o programa, que se estende por toda a Bahia, beneficia mais de 120 mil alunos da rede estadual. Além das atividades esportivas e culturais, estão programadas ações de recomposição de aprendizagem, contribuindo para o desenvolvimento holístico dos estudantes. A iniciativa conta com a participação de monitores voluntários do programa Educa Mais Bahia, buscando proporcionar uma experiência educativa enriquecedora durante o período de férias.

Cerca de 513 escolas participam do programa, abrangendo atividades nos eixos de Cultura Corporal, Arte e Cultura, Saúde e Bem-Estar, Esporte e Lazer, e Recomposição de Aprendizagem. Isso demonstra o comprometimento em proporcionar experiências educativas e recreativas para os estudantes durante o período de férias. 263 municípios

Leninha Vila Nova, superintendente de Políticas para Educação Básica da SEC, destaca a relevância das atividades em andamento na rede estadual de ensino durante o período sem aulas: "estamos muito satisfeitos com a adesão e o entusiasmo dos alunos em participar dessas atividades enriquecedoras. Além de proporcionar uma imersão nas expressões artísticas e culturais, o projeto tem um impacto significativo no acesso à alimentação, garantindo duas refeições diárias para os estudantes. A repercussão tem sido extremamente positiva, reforçando a importância de oferecer oportunidades educativas durante o período de férias."

Saúde

São oferecidos também serviços de ginecologia, exames laboratoriais e avaliação nutricional em 25 municípios, contemplando 65 colégios estaduais, através da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab). Estima-se que mais de 26 mil estudantes estão sendo diretamente beneficiados com a iniciativa, além das comunidades escolar e familiar.