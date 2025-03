Projeto que cria programa de educação é aprovado na Alba

Projeto de lei foi enviado pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) à Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA) - Foto: Divulgação | ALBA

O projeto de lei, que cria o programa Bahia Alfabetizada, enviado pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) à Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA), foi aprovado nesta quarta feira, 12. A iniciativa visa erradicar o analfabetismo no estado, promovendo inclusão educacional e social.

O deputado estadual Robinson Almeida (PT) celebrou, nesta quarta-feira, 12, a aprovação

“A aprovação desse projeto reafirma o compromisso do governador Jerônimo Rodrigues com a educação pública e com a garantia do direito de aprender para milhares de baianos. O Bahia Alfabetizada será um marco na luta para erradicar o analfabetismo no nosso estado”, destacou Robinson Almeida.

O parlamentar também elogiou a gestão estadual pela entrega de novas escolas de tempo integral em diversos municípios baianos, fortalecendo a estrutura da rede pública de ensino. “O governo tem demonstrado sensibilidade e compromisso com o futuro da nossa juventude, garantindo mais escolas de tempo integral e ampliando as oportunidades de aprendizado para os estudantes baianos”, afirmou.

Além disso, Robinson Almeida ressaltou a importância do acordo, costurado pelo governador Jerônimo Rodrigues junto com a representação dos trabalhadores, através da APLB, que garante o reajuste salarial dos professores da rede estadual para 2025/2026. O anúncio do reajuste do piso base dos professores da Rede Estadual de Ensino, feito pelo chefe do executivo estadual, passa a ser de R$ 4.965,24, acima do Piso Salarial Nacional, com jornada de 40 horas semanais.

“Valorizar os profissionais da educação é fundamental para termos um ensino público cada vez melhor. O governo está garantindo um reajuste digno para os professores e assegurando que todos, inclusive os coordenadores e os docentes indígenas, tenham seus direitos respeitados”, finalizou o deputado, na saída do plenário da Assembleia Legislativa.