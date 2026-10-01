Projeto reúne pescadores para restaurar corais em Itaparica

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Uma nova etapa do Projeto Maré Viva – Controle de Espécies Exóticas Invasoras e Restauração de Corais instalou cinco berçários marinhos na Ilha de Itaparica, na Bahia.



A iniciativa, realizada pela Carbono 14 Restauração Ambiental com patrocínio da Acelen, contou com a participação de cinco pescadores e resultou na implantação de 250 sementeiras de corais nativos.

Berçários marinhos

As estruturas foram instaladas em áreas selecionadas a partir de critérios técnicos que consideram as condições necessárias para o desenvolvimento dos corais. Os berçários receberam sementeiras com exemplares de Millepora alcicornis, espécie nativa conhecida como coral-de-fogo.

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A estratégia permite acompanhar o desenvolvimento dos organismos e ampliar as ações de restauração e conservação dos ambientes recifais.



Esses ecossistemas são importantes para a biodiversidade marinha, servindo como áreas de abrigo, alimentação e reprodução para diferentes espécies.







Participação dos pescadores

A ação também envolveu pescadores da região, que contribuíram com conhecimentos adquiridos a partir da relação cotidiana com a Baía de Todos-os-Santos.

Para Marcelo Lyra, vice-presidente de Relações Institucionais, Comunicação, ESG e Desenvolvimento Territorial da Acelen, a participação das comunidades é fundamental para o desenvolvimento do projeto.

“Apoiar o Projeto Maré Viva é contribuir para uma agenda de conservação que deixa resultados ambientais e fortalece a relação com as comunidades. A participação dos pescadores é essencial nesse projeto”, afirmou.

Conservação marinha

A atuação da Acelen em ESG é estruturada nos pilares de Integridade Ambiental, Mudanças Climáticas e Pessoas & Impacto Socioeconômico.



O patrocínio ao Projeto Maré Viva contribui para a continuidade das ações de conservação dos ecossistemas marinhos, restauração de corais nativos e controle de espécies exóticas invasoras.

A iniciativa busca fortalecer a proteção da biodiversidade e contribuir para a recuperação dos ambientes recifais da Baía de Todos-os-Santos.