Projetos de sustentabilidade beneficiam mais de 5 mil pessoas na Bahia

- Foto: Diogo Andrade / Divulgação

O balanço das ações de sustentabilidade na Bahia em 2025 revela um impacto significativo tanto no meio ambiente quanto no desenvolvimento social. Por meio de iniciativas focadas na economia circular, mais de 4,6 toneladas de resíduos foram retiradas das ruas de Salvador e Camaçari.

Os projetos, promovidos pela Braskem, alcançaram a marca de 5 mil pessoas beneficiadas, direta e indiretamente, unindo educação ambiental e benefícios práticos para as comunidades locais.

Educação em Camaçari

Um dos grandes destaques do ano foi o projeto Plastitroque, realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (SEDUC) de Camaçari e a Limpec.

A iniciativa funciona de forma lúdica: estudantes e famílias entregam resíduos plásticos que são convertidos em Plasticoins, uma moeda social trocada por alimentos e produtos de higiene.

Conquistas importantes:

2,5 toneladas de plástico arrecadadas.

Mais de 2 mil pessoas beneficiadas.

Cerca de 3.300 produtos foram entregues às famílias participantes.

Para Manuela Costa, vice-diretora da Escola Municipal do Natal, o projeto transformou o cotidiano local.

“As famílias agora se preocupam em selecionar o resíduo e mandar para a escola. Sem contar o orgulho dos meninos por levarem um produto para casa como fruto do seu trabalho”, pontuou.

Gincanas e tecnologia nas escolas

Paralelamente, a Ação Braskem de Educação Ambiental mobilizou sete instituições de ensino em Salvador e Camaçari.

O projeto utilizou palestras, jogos e campeonatos de reciclagem para engajar jovens. Ao final da competição, as escolas que mais arrecadaram resíduos foram premiadas com notebooks.

Ao todo, o projeto coletou 2,1 toneladas de resíduos e envolveu 2.375 pessoas. Segundo Carla Prado, diretora da Escola SESI Itapagipe, a proposta é fundamental para a formação cidadã: “Entendemos que todos somos responsáveis e podemos contribuir para um mundo sustentável”, afirmou.

Além da conscientização escolar, a sustentabilidade na Bahia avançou no setor produtivo através do Programa Ser+. O foco é o apoio a quatro cooperativas de reciclagem (Camapet, Cooperguary, CAEC e Coopmarc), que juntas processam quase 370 toneladas de resíduos por mês.

Em 2025, o programa doou equipamentos essenciais, como:

Esteiras de triagem e mesas de separação;

Sistemas de segurança e transformadores de energia;

Oficinas de saúde e segurança do trabalho.

Elenildes de Souza Duarte, presidente da Camapet, destaca que as melhorias impactaram diretamente no bolso dos trabalhadores. “Com a esteira de triagem, aumentamos a produtividade e, consequentemente, a renda dos cooperados, mantendo um ambiente mais saudável”, explicou.

"Esses projetos reforçam nosso compromisso com a transformação positiva das comunidades. É gratificante ver como essas ações despertam consciência e criam oportunidades", afirmou Magnólia Borges, gerente de Relações Institucionais da Braskem na Bahia.