Quadrilha especializada em roubos de carros e cargas é desarticulada

trabalho de investigação e inteligência do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), por meio da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), resultou no alcance de quatros homens suspeitos de integrarem uma quadrilha especializada em roubos de cargas e veículos, em Simões Filho, nesta sexta-feira, 16. Na ação, dois revólveres e um carro com restrição de roubo foram apreendidos.

O levantamento de informações sobre o modo de ação dos criminosos levaram as equipes a alcançar êxito na busca. “Com a nossa aproximação, na localidade de Santo Antônio Rio da Pedras, em Simões Filho, os homens a bordo do veículo começaram atirar contra as equipes. Dois deles não resistiram ao confronto”, disse o delegado Thiago Almeida, diretor-adjunto do Deic.

Conforme informou a autoridade policial, os outros dois foram autuados por receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e resistência. Ambos estão presos à disposição da Justiça.