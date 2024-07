Quase 65% dos flagrantes de excesso de velocidade foram na BR-324

Os números registrados na BR 324 correspondeu a quase 65% dos flagrantes totalizados durante esses 3 dias - Foto: Divulgação PRF

O São João representa a época de maior fluxo de veículos circulando nas principais rodovias da Bahia em direção aos polos de festejos juninos. Entre segunda-feira, 17 e o último sábado, 22, foram registradas 1.144 imagens de veículos com velocidade incompatível, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Desses número, só na BR 324 foram registrados 65% dos flagrantes. No trecho de Amélia Rodrigues (Km 520 a Km 540 da BR 324) foram capturadas 738 flagrantes (imagens) de veículos transitando em velocidades superiores ao permitido.

Atento esta situação, desde o início do mês a PRF BA intensificou as ‘blitzes’ em todas as regiões do estado, que tem a finalidade de assegurar conforto e segurança aos usuários. Além disso, realiza operação "São João nas estradas". Entre os focos das equipes está o de coibir que os condutores apressados, coloquem em risco a vida dos demais motoristas que pretendem se deslocar nas rodovias federais durante as festividades do São João.

