Quatro homens são presos por dupla tentativa de homicídio em Serrinha

Um dos suspeitos já havia sido alvo da Operação Balder e responde a quatro ações penais por tráfico de drogas - Foto: Divulgação | Ascom PCBA

A Polícia Civil, através de equipes da Delegacia Territorial (DT) de Serrinha e da Coordenação de Apoio Técnico e Tático à Investigação (Catti), efetuaram a prisão de três homens suspeitos de uma dupla tentativa de homicídio na cidade de Serrinha, no interior da Bahia. A ação aconteceu na sexta-feira, 18.

Também foram cumpridos mandados de prisão temporária e de busca domiciliar relacionados a outra investigação por tentativa de homicídio. Os agentes estavam em diligência para cumprir um mandado de prisão contra um dos alvos e, durante as buscas para localizá-lo, receberam a informação de que duas mulheres haviam sido vítimas de tentativa de homicídio no bairro Cidade Nova.

Segundo as investigações, as vítimas teriam sido agredidas com golpes de um objeto de madeira por quatro homens ligados a um grupo criminosos e socorridas ao Hospital Municipal de Serrinha.

Os suspeitos tentavam fugir quando foram localizados pelos policiais. Três deles estavam em um veículo por aplicativo e o quarto, em uma motocicleta, na Avenida ACM.

Um dos suspeitos já havia sido alvo da Operação Balder, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco), e responde a quatro ações penais por tráfico de drogas e organização criminosa.

Todos os investigados foram encaminhados para unidade policial e passaram por exames de corpo delito. Eles seguem custodiado à disposição do Poder Judiciário. O adolescente está sob a custódia da Vara da Infância e Juventude.