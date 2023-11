Quatro pessoas da mesma família são mortas após casa ser invadida | A TARDE

Quatro pessoas da mesma família foram mortas na madrugada desta segunda-feira, 30, após a casa ser invadida por criminosos. O caso aconteceu Enseada dos Patos, litoral da cidade de Itarema, no Ceará.

Segundo as informações iniciais, as vítimas foram identificadas como Maria Gabriele Jaques, Maria Josina dos Santos Oliveira, Maria Eduarda dos Santos Nascimento, Francisco da Guia Oliveira. Sendo que as duas irmãs, a adolescente e um rapaz estavam dormindo quando a residência foi invadido por homens armados que atiraram e mataram a família.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social disse que o secretário Samuel Elânio, membros da cúpula das forças de segurança e equipes policiais estão na cidade para acompanhar a investigação do caso.

Ninguém foi preso até o momento. A autoria e a motivação seguem desconhecidas.