Quatro PMs e um guarda municipal suspeitos de homicídio são alvos de operação do MP-BA

Ao todo estão sendo cumpridos oito mandados de busca e apreensão - Foto: Divulgação

Quatro policiais militares e um guarda municipal, investigados por execução sumária - quando se refere a perda da vida com ação e envolvimento de agentes estatais -, estão sendo alvos da Operação Aliança Letal, deflagrada pelo Ministério Público da Bahia (MPBA), na manhã desta sexta-feira, 7.

Os agentes são investigados pelo homicídio de Fernando Francisco dos Santos em maio de 2023 no município de Conceição do Jacuípe. As investigações apontam que Fernando, suspeito de envolvimento em crimes na região, havia sido rendido e executado pelos investigados, ao contrário da versão apresentada pelos agentes de segurança de que havia acontecido um confronto armado.

Ao todo estão sendo cumpridos oito mandados de busca e apreensão nos municípios de Conceição do Jacuípe, Esplanada, Santo Antônio de Jesus, Governador Mangabeira e Feira de Santana, nos endereços residenciais e profissionais dos investigados (Cipe Litoral Norte, Rondesp Recôncavo e Guarda Municipal de Conceição do Jacuípe). A Operação apreendeu armas, munições e celulares, entre outros objetos de interesse das investigações.

As investigações estão sendo realizadas pelo MPBA, por meio do Geosp, e as diligências realizadas contribuirão para a conclusão das apurações e eventual responsabilização criminal dos envolvidos.

A ação acontece por meio dos grupos de Atuação Especial Operacional de Segurança Pública (Geosp) e de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco), e pela Secretaria de Segurança Pública (SSP), através da Corregedoria da Polícia Militar.