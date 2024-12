"Quem deve tem que pagar", diz Coutinho sobre PM preso

- Foto: Shirley Stolze / Ag A TARDE (arquivo)

O comandante-geral da Polícia Militar da Bahia (PM-BA), Paulo Coutinho comentou sobre a prisão do soldado da Polícia Militar preso durante a Operação conjunta entre as polícias Milita e Civil , batizada de Sparta. O agente, que não teve o nome revelado, é suspeito de assassinar o empresário Gabriel de Cerqueira Borges, no dia 4 de novembro de 2023.

"A gente tem uma filosofia clara de gestão, quem deve tem que pagar, independente de grau hierárquico, independente de ser pm ou não, qualquer um tem que ser levado as 'barras' dos tribunais para ser responsabilizado", disse durante entrevista à Rádio Sociedade.

O mandado de prisão temporária contra o policial militar foi cumprido e, em imóveis usados pelo suspeito, as equipes apreenderam armas de fogo, munições, celulares e uma coleção de relógios.

"Ele é preso em uma operação conjunta entre as polícias Civil e Militar para que ele preste esclarecimento do que é acusado", completou Coutinho.

A vítima foi encontrada em um veículo modelo HB20, com as mãos amarradas por lacres de plástico, na Rua da Estação, no bairro de Itacaranha, Subúrbio Ferroviário de Salvador.