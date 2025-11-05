BAHIA SEM FOME
Quilombolas de Morro do Chapéu são vencedoras no Pacto contra fome
Além do projeto Sabores do Quilombo, vencedor na categoria promoção da segurança alimentar, Bahia foi premiada pela redução do desperdício
Por Redação
A Bahia foi destaque na 3ª edição do Prêmio Pacto Contra a Fome, com dois projetos reconhecidos. A cerimônia de premiação ocorreu nesta terça-feira, 4, no Teatro Sesi, em São Paulo, e reuniu experiências de todo o país no combate à fome e ao desperdício de alimentos.
Sirlene Santos e Maria Jesus, mãe e filha, representaram o projeto Sabores do Quilombo, da Associação de Mulheres Quilombolas Dandara de Palmares, vencedor na categoria Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional.
A iniciativa desenvolvida no Quilombo de Queimada Nova, em Morro do Chapéu, na Chapada Diamantina, conta com apoio do Bahia Sem Fome, através de duas comunitárias que integram o projeto Comida no Prato, .
Outra iniciativa premiada foi o projeto Ajeum, do Instituto Cultural Bantu, em Itaparica, segundo lugar na categoria Redução e/ou Reversão do desperdício de alimentos.
Leia Também:
Durante o evento, o coordenador-geral de Ações Estratégicas de Combate à Fome, Tiago Pereira, destacou a importância do reconhecimento nacional dessas experiências.
“São experiências da sociedade civil que desenvolvem trabalhos em parceria com o governo do Estado. Aqui estão as Dandaras do Quilombo, que executam o projeto Comida no Prato e hoje são símbolo da força das mulheres negras, dos quilombos, dos assentamentos e das periferias que nos ajudam a promover segurança alimentar e combater a fome, chegando de fato a quem mais precisa”, afirmou Tiago.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes