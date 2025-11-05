Quilombolas de Morro do Chapéu são vencedoras no Pacto contra fome

Edielson Miranda (AJEUM), Maria Jesus (Sabores do Quilombo), Tiago Pereira (Bahia Sem Fome), Sirlene Santos (Sabores do Quilombo) e Simone Neres (AJEUM) - Foto: Thássio Ramos | BSF

A Bahia foi destaque na 3ª edição do Prêmio Pacto Contra a Fome, com dois projetos reconhecidos. A cerimônia de premiação ocorreu nesta terça-feira, 4, no Teatro Sesi, em São Paulo, e reuniu experiências de todo o país no combate à fome e ao desperdício de alimentos.

Sirlene Santos e Maria Jesus, mãe e filha, representaram o projeto Sabores do Quilombo, da Associação de Mulheres Quilombolas Dandara de Palmares, vencedor na categoria Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional.

A iniciativa desenvolvida no Quilombo de Queimada Nova, em Morro do Chapéu, na Chapada Diamantina, conta com apoio do Bahia Sem Fome, através de duas comunitárias que integram o projeto Comida no Prato, .

Outra iniciativa premiada foi o projeto Ajeum, do Instituto Cultural Bantu, em Itaparica, segundo lugar na categoria Redução e/ou Reversão do desperdício de alimentos.

Durante o evento, o coordenador-geral de Ações Estratégicas de Combate à Fome, Tiago Pereira, destacou a importância do reconhecimento nacional dessas experiências.

“São experiências da sociedade civil que desenvolvem trabalhos em parceria com o governo do Estado. Aqui estão as Dandaras do Quilombo, que executam o projeto Comida no Prato e hoje são símbolo da força das mulheres negras, dos quilombos, dos assentamentos e das periferias que nos ajudam a promover segurança alimentar e combater a fome, chegando de fato a quem mais precisa”, afirmou Tiago.