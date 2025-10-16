Bahia Sem Fome distribui 300 cestas e 1200 marmitas em Juazeiro

Primeira-dama Tatiana Velloso e Tiago Pereira, do Bahia Sem Fome, participam de ação em Juazeiro - Foto: Thássio Ramos | Mochi lab

O programa Bahia Sem Fome celebrou o Dia Mundial da Alimentação em Juazeiro, na Região Norte da Bahia, com um dia inteiro de mobilização em torno do combate à fome e da valorização da agricultura familiar.

As ações integram o 13⁰ Congresso Brasileiro de Agroecologia, que este ano traz o tema “Agroecologia contra a Fome” e reúne representantes de diferentes esferas do poder público, universidades, movimentos sociais e a própria comunidade, reforçando a importância da alimentação saudável como direito de todos.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A programação começou pela manhã, na Horta Comunitária Povo Unido, no bairro João Paulo II. No local, cerca de 70 famílias cultivam, há 40 anos, alimentos saudáveis em sistema de agricultura urbana e periurbana, com o apoio da Diocese local.

Durante o encontro, foram distribuídas 300 cestas de alimentos da agricultura familiar, simbolizando o fortalecimento de uma rede que une produção sustentável, renda e dignidade.

“Essa é uma experiência que coloca as mulheres no centro da agroecologia e do abastecimento alimentar, fortalecendo um modelo de desenvolvimento que gera renda e garante alimentos saudáveis. É uma grande rede que envolve governos, universidades, institutos federais e movimentos sociais, todos comprometidos com a justiça climática e com o direito à alimentação”, destacou a professora Tatiana Velloso, primeira-dama do estado e docente da UFRB.

Ações concretas

Participaram ainda da atividade o coordenador-geral do Bahia Sem Fome, Tiago Pereira, a coordenadora do Juazeiro Sem Fome, Lorena Pesqueira, e o presidente da Associação Povo Unido, Davi, além de agricultoras e agricultores locais.

Na ocasião, Tiago Pereira lembrou que a Bahia celebra pelo terceiro ano consecutivo o Dia Mundial da Alimentação, integrando a programação internacional coordenada pela FAO. Ele destacou que o Estado vem fortalecendo políticas públicas que garantem o direito humano à alimentação.

“Este dia nos provoca a refletir sobre a importância de promover segurança alimentar e combater a fome com ações concretas. Aqui, celebramos essa data com o reconhecimento ao trabalho de quem produz comida de verdade e com o compromisso de ampliar o acesso a alimentos saudáveis”, afirmou Tiago.

No período da tarde, a mobilização seguiu com a entrega de mais de 1.200 marmitas a pessoas em situação de vulnerabilidade social no município. Além de Tiago Pereira e da primeira-dama Tatiana Velloso, a atividade contou com a presença do prefeito Andrei Gonçalves, do vice-prefeito Tiane Félix, da secretária nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, Lilian Rahal e da coordenadora do Juazeiro Sem Fome, Lorena Pesqueira.