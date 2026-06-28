LUTO
Radialista Tony Carneiro morre aos 58 anos
Tony passou mal durante a madrugada
Por Redação
O radialista Tony Carneiro, morreu neste sábado, 27, na cidade de Santo Estêvão, no interior da Bahia. A informação foi confirmada por familiares.
Tony tinha 58 anos e precisou se afastar da profissão após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Desde então, estava morando no município que fica na Região Metropolitana de Feira de Santana.
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O filho de Tony, Luís Ricardo, informou que o radialista passou mal durante a madrugada, sentindo fortes dores no abdômen. Ele foi levado ao hospital, onde ficou internado, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu.