Reajuste faz auxílio-alimentação de juízes do TJ-BA superar R$ 2 mil

Autorização para reajuste do benefício foi publicado na edição desta segunda-feira, 24, do Diário Oficial da Justiça - Foto: Joá Souza | Ag. A TARDE

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) publicou, na edição do Diário Oficial da Justiça desta segunda-feira, 24, a autorização para o reajuste no auxílio-alimentação de juízes e servidores do Judiciário baiano.

O benefício foi sofre aumento de 13,6%, passando de R$ 1.900 para R$ 2.200. Novo valor do auxílio passa a valer a partir da folha de pagamento de março de 2025.

O aumento é quase o dobro do que foi dado ao salário mínimo no início deste ano, quando foi reajustado em 7,5%, passando a ser R$ 1.518.