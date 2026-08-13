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Rede de supermercados abre cerca de 145 vagas de emprego na Bahia

Oportunidades contemplam diferentes áreas operacionais

Victoria Isabel
Por
Todas as oportunidades são elegíveis para pessoas com deficiência (PCD).
Todas as oportunidades são elegíveis para pessoas com deficiência (PCD). - Foto: Divulgação | Assaí

A rede de supermercados Assaí anunciou cerca de 145 vagas de emprego para atuação em lojas na Bahia. As oportunidades contemplam diferentes áreas operacionais e todas são elegíveis para pessoas com deficiência (PCD).

Entre os principais cargos disponíveis estão:

  • Operador(a) de loja;
  • Operador(a) de caixa;
  • Funções nos setores de açougue e refeitório.

Como se inscrever

Os interessados devem realizar a inscrição diretamente nas vagas disponíveis para a região, por meio do site oficial do Assaí. Para realizar o cadastro, é necessário ter mais de 18 anos, ensino médio completo, CPF, número de telefone e endereço de e-mail atualizado.

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O processo seletivo contará com etapas presenciais e online. Segundo a empresa, os contratados terão remuneração e pacote de benefícios compatíveis com o mercado, além de acesso a um plano de carreira com ações de capacitação e desenvolvimento profissional.

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“Cada uma dessas mais de 140 vagas representa uma oportunidade real de crescimento profissional e de transformação de vidas, seja para quem está entrando no mercado de trabalho, seja para quem busca uma nova colocação”, afirma Paulo Cunha, diretor regional do Assaí na Bahia.

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Bahia supermercado vagas de empreso

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