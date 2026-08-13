Rede de supermercados abre cerca de 145 vagas de emprego na Bahia

Siga o A TARDE no Google

A rede de supermercados Assaí anunciou cerca de 145 vagas de emprego para atuação em lojas na Bahia. As oportunidades contemplam diferentes áreas operacionais e todas são elegíveis para pessoas com deficiência (PCD).

Entre os principais cargos disponíveis estão:

Operador(a) de loja;

Operador(a) de caixa;

Funções nos setores de açougue e refeitório.

Como se inscrever

Os interessados devem realizar a inscrição diretamente nas vagas disponíveis para a região, por meio do site oficial do Assaí. Para realizar o cadastro, é necessário ter mais de 18 anos, ensino médio completo, CPF, número de telefone e endereço de e-mail atualizado.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O processo seletivo contará com etapas presenciais e online. Segundo a empresa, os contratados terão remuneração e pacote de benefícios compatíveis com o mercado, além de acesso a um plano de carreira com ações de capacitação e desenvolvimento profissional.

“Cada uma dessas mais de 140 vagas representa uma oportunidade real de crescimento profissional e de transformação de vidas, seja para quem está entrando no mercado de trabalho, seja para quem busca uma nova colocação”, afirma Paulo Cunha, diretor regional do Assaí na Bahia.