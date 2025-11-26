Menu
ÚLTIMO DIA

Refis IPVA Bahia com 95% de desconto acaba em poucas horas

Contribuinte tem até o fim desta sexta-feira (28) para garantir o abatimento nas multas e acréscimos moratórios e, ainda, a remissão total de débitos

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

26/11/2025 - 12:46 h | Atualizada em 28/11/2025 - 9:46
Grande atrativo do programa é o desconto de 95%
Grande atrativo do programa é o desconto de 95% -

O prazo para a adesão ao Refis Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) Bahia e a consequente regularização de débitos está terminando. A última chance para os contribuintes aproveitarem o benefício é nesta sexta-feira, dia 28.

O grande atrativo do programa é o desconto de 95% concedido sobre multas por atraso e acréscimos moratórios para aqueles que optarem pelo pagamento à vista dos débitos.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Além disso, a iniciativa prevê o perdão (remissão) de todos os débitos do IPVA cujo valor total por veículo seja inferior a R$ 460,00, ajudando principalmente os proprietários de veículos mais antigos com dívidas baixas.

Leia Também:

Décimo terceiro: prazo da primeira parcela termina nesta sexta
Lote da malha fina de novembro é pago nesta sexta
Décimo terceiro: saiba como usar o valor para começar a investir

Há também a remissão parcial de 50% dos débitos tributários relativos à Taxa de Licenciamento Anual. É importante ressaltar que estas condições são válidas para todos os débitos gerados até 31 de dezembro de 2024.

Saiva como fazer o pagamento

Para aderir, o procedimento é rápido e online: o contribuinte deve acessar o site da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz-Ba), clicar no banner do Refis IPVA e utilizar o simulador. Basta informar o Renavam do veículo ou o número do Processo Administrativo Fiscal (PAF) para consultar o valor com o desconto de 95% e emitir o Documento de Arrecadação Estadual (DAE) para quitação.

Segundo informações da Secretaria de Comunicação (Secom) do estado, mais de 20 mil baianos já aproveitaram o programa.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

